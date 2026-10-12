Jechał hulajnogą po drodze ekspresowej. Nagranie
Policjanci wyjaśniają okoliczności niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło 2 października na drodze ekspresowej S7 w pobliżu Krakowa. Film został opublikowany na profilu Stop Cham. Nagranie przedstawia mężczyznę, jadącego hulajnogą po drodze ekspresowej S7.
Nagranie trafiło do policji
Sprawą zajmuje się Komisariat Policji w Zielonkach. Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające po publikacji nagrania.
Jak informuje starszy aspirant Katarzyna Boroń, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, w tym przypadku można mówić o kwalifikacji z art. 97 Kodeksu wykroczeń, dotyczącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, w związku z art. 45 ust. 1 pkt 5 Prawa o ruchu drogowym, który zabrania korzystania z dróg ekspresowych przez pojazdy niewymienione w przepisach, w tym hulajnogi elektryczne.
"Poruszanie się hulajnogą po drodze ekspresowej niewątpliwie stwarza zagrożenie, jest to droga szybkiego ruchu pojazdów, hulajnoga nie jest oznakowana jak również nie jest oświetlona, widoczność takiej osoby pozostawia wiele do życzenia" - podkreśla policjantka.
Policja prowadzi czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności opisanego zdarzenia.