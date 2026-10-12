Kraków Jechał hulajnogą po drodze ekspresowej. Nagranie Svitlana Kucherenko |

Jechał hulajnogą po drodze ekspresowej S7 Źródło wideo: Stop Cham Źródło zdj. gł.: Stop Cham

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Policjanci wyjaśniają okoliczności niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło 2 października na drodze ekspresowej S7 w pobliżu Krakowa. Film został opublikowany na profilu Stop Cham. Nagranie przedstawia mężczyznę, jadącego hulajnogą po drodze ekspresowej S7.

Jechał hulajnogą po S7 Źródło zdjęcia: STOP CHAM

Nagranie trafiło do policji

Sprawą zajmuje się Komisariat Policji w Zielonkach. Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające po publikacji nagrania.

Jak informuje starszy aspirant Katarzyna Boroń, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, w tym przypadku można mówić o kwalifikacji z art. 97 Kodeksu wykroczeń, dotyczącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, w związku z art. 45 ust. 1 pkt 5 Prawa o ruchu drogowym, który zabrania korzystania z dróg ekspresowych przez pojazdy niewymienione w przepisach, w tym hulajnogi elektryczne.

Mężczyzna na hulajnodze pędził po drodze ekspresowej Źródło zdjęcia: Stop Cham

"Poruszanie się hulajnogą po drodze ekspresowej niewątpliwie stwarza zagrożenie, jest to droga szybkiego ruchu pojazdów, hulajnoga nie jest oznakowana jak również nie jest oświetlona, widoczność takiej osoby pozostawia wiele do życzenia" - podkreśla policjantka.

Policja prowadzi czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności opisanego zdarzenia.