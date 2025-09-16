Wtargnęli na teren stacji uzdatniania wody. "Ingerencja w najważniejsze obiekty"

Generał Janicki o wejściu na teren wodociągów w Krakowie Źródło: TVN24

Jak się dowiedzieliśmy, do zdarzenia, o którym na antenie TVN24 mówił gen. Marian Janicki, doszło pod koniec sierpnia. - W ostatnim czasie mieliśmy ingerencję w nasze najważniejsze obiekty wodociągów, które na co dzień dostarczają wodę obywatelom miasta Krakowa. Mieliśmy wizytę pseudoturystów ze wschodu, którzy zostali zatrzymani i oddani do dyspozycji organów ścigania - opisywał były szef Biura Ochrony Rządu, który odpowiada teraz za bezpieczeństwo krakowskich wodociągów.