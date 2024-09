Chcieli zostać piłkarzami, po kontroli muszą wrócić do ojczyzny

Przylecieli z Republiki Południowej Afryki, by w Europie zostać zawodowymi piłkarzami. Próbowali w Portugalii, w końcu przyjechali do Polski. Czterem z nich udało się podpisać kontrakty. Kariery jednak nie zrobią, bo muszą wrócić do ojczyzny. Nie zadbali bowiem o zalegalizowanie pobytu w Polsce.

- Wlecieli do strefy Schengen pod koniec marca 2024 roku przez lotnisko w Zurychu na podstawie, wydanych w Johannesburgu, portugalskich wiz ważnych do 25 kwietnia bieżącego roku z możliwością jednokrotnego przekroczenia granicy oraz ograniczeniem pobytu do 20 dni - przekazuje w komunikacie Justyna Drożdż z zespołu prasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. - Ze Szwajcarii mężczyźni udali się do Portugalii, skąd na początku kwietnia bieżącego roku dostali się do Polski - dodaje.