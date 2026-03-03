Na Malediwy nie polecieli, czeka ich proces

Port lotniczy Kraków-Balice Źródło: Google Earth

Do incydentu doszło podczas rutynowej kontroli granicznej. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie - Balicach zwrócili 42-letniej kobiecie uwagę, że ta posługuje się nieważnym paszportem.

Do żony dołączył mąż

"Nie posiadała innego, aktualnego dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy, więc opuszczenie przez nią kraju było niemożliwe. Pasażerka zareagowała agresją, żądając natychmiastowego spotkania z przedstawicielem dowództwa Placówki SG. Na miejscu pojawili się kierownik zmiany, kierownik ekipy kontrolerskiej oraz funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych (ZIS)" - opisuje zdarzenie Joanna Nogal-Gromala z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. "Ich obecność nie uspokoiła kobiety. Zaczęła używać słów powszechnie uznanych za obelżywe, kierując je bezpośrednio pod adresem kierownika ekipy kontrolerskiej. Sytuacja stała się na tyle niebezpieczna, że konieczna była interwencja funkcjonariuszy ZIS, a do akcji wkroczył też mąż kobiety. 61- letni mężczyzna, zamiast studzić emocje, sam znieważył kolejnego funkcjonariusza biorącego udział w interwencji" - dodaje.

Zostali w Polsce, czeka ich proces

Na miejsce wezwano policjantów, który przeprowadził badanie alkomatem. Małżonkowie mieli w organizmach po ponad dwa promile alkoholu. Zostali zatrzymani, na Malediwy nie polecieli.

1 marca funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Śledczej PSG Kraków-Balice wszczęli wobec nich postępowanie za znieważenie funkcjonariusza podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Art. 226. § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kodeks karny

"Oboje przyznali się do zarzucanych im czynów" – zaznacza Joanna Nogal-Gromala.

