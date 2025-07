Odwołana dyrektorka muzeum żąda odszkodowania. W tle zarzuty o mobbing

Narastające zjawisko mobbingu w Polsce Źródło: TVN24

Pozew Marii Anny Potockiej przeciwko Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie trafił do sądu w lutym. Jak informowała wówczas instytucja, była dyrektorka odwołała się od decyzji o zwolnieniu jej ze stanowiska, nie wniosła jednak o przywrócenie do pracy, ale o odszkodowanie.

Sprawą zajmie się Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty. Podczas posiedzenia wstępnego w środę sprawę skierowano na rozprawę, a termin rozpoczęcia procesu wyznaczono na 25 marca 2026 r.

Jak wyjaśnił rzecznik prasowy ds. cywilnych sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Zbigniew Zgud, długie terminy oczekiwana na rozprawę wynikają w tym wydziale z trudnej sytuacji kadrowej, związanej z dłuższą nieobecnością czterech sędziów, a także dużej liczby spraw do rozpoznania w trybie procesowym. Według przywołanych przez niego danych, na każdego z dziewięciu obecnie orzekających sędziów rocznie wpływa średnio ok. 440 spraw. Wydział swoim obszarem obejmuje Kraków, Miechów, Wieliczkę i Myślenice.

Mobbing w Bunkrze Sztuki

Procedurę odwołania Potockiej prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wszczął na początku października ub.r., jako powód wskazując niedbałość o renomę muzeum i miasta. Decyzja miała związek m.in. z orzeczeniem sądu, który stwierdził mobbing w innej instytucji kierowanej wcześniej przez Potocką – Bunkrze Sztuki. Zdaniem Miszalskiego ankiety przeprowadzone wśród pracowników MOCAK-u wykazały problemy w relacjach między dyrektorką a pracownikami.

W oświadczeniu przesłanym PAP zaraz po wypowiedzeniu pracy Maria Anna Potocka stwierdziła, że decyzja prezydenta była niezgodna z opinią związku zawodowego w MOCAK-u oraz przeprowadzoną kontrolą, która - jak oceniła - nie wykazała, aby jej działania naruszały dobre imię muzeum oraz by dochodziło w nim do mobbingu. Zapowiedziała też podjęcie "działań zmierzających do ustalenia prawdy oraz obrony imienia".

Miejska instytucja kultury Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie (ang. Museum of Contemporary Art in Kraków) została powołana do życia w 2010 r., a otwarta w 2011 r. Od samego początku jej dyrektorką była Maria Anna Potocka. W marcu 2023 r. poprzedni prezydent miasta Jacek Majchrowski powołał ją na kolejną, siedmioletnią kadencję. Od 2019 r. do marca 2024 r. kierowała też galerią Bunkier Sztuki.