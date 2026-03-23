Dziecko spadło z ciągnika. Śmigłowiec zabrał je do szpitala

O wypadku podczas prac leśnych służby ratunkowe zostały poinformowane około godziny 17.10. Ze zgłoszenia wynikało, że w miejscowości Czermna ojciec z synem poruszali się ciągnikiem rolniczym w lesie i w trakcie prac dziecko spadło z maszyny doznając urazu.
- Ciągnik również miał się przewrócić, na szczęście nie przygniatając dziecka - mówi aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
Dziecko było transportowane na noszach na polanę, gdzie czekał na nie śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym zostało przetransportowane do szpitala w Rzeszowie. - Stan dziecka określany jest jako ciężki, ale stabilny - poinformował Wójcik.
Na miejscu zdarzenia pracuje policja, która ustala okoliczności tego wypadku.
