Co spakować do plecaka ewakuacyjnego

Wyjaśniamy, co powinno się znaleźć w plecaku ewakuacyjnym Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Plecak powinien mieć co najmniej 40 litrów pojemności. Można go skompletować samodzielnie lub kupić już gotowy w specjalistycznym sklepie.

– Plecak jest nam potrzebny w sytuacji zagrożenia, gdy musimy opuścić nasze "bezpieczne miejsce", by mieć plecak z wyposażeniem takim, które pozwoli nam przetrwać kilka najbliższych dni – wyjaśnił Maciej Tarnowski ze sklepu militaria.pl.

Co musi być w plecaku?

Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że przygotowany przez jego resort poradnik bezpieczeństwa na początku przyszłego roku znajdzie się w każdym domu. Aktualnie jest dostępny w wersji elektronicznej.

"Poradnik bezpieczeństwa" został oficjalnie zaprezentowany przez szefów MON i MSWiA pod koniec sierpnia. Zapowiedziano wówczas, że pojawi również w aplikacji mObywatel, gdzie będzie można sprawdzić, jak przygotować się na ewentualne niebezpieczeństwo, oraz w wersji papierowej.

Ważne jest, by każdy w domu miał przygotowany plecak ewakuacyjny. Powinny się w nim znaleźć: woda butelkowana, filtry lub tabletki do uzdatniania wody, apteczka i leki osobiste, środki higieniczne i do dezynfekcji, dokumenty (w tym ich kopie na pendrivie), gotówka w różnych nominałach, latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon i powerbank, ładowarka, pasujące kable i zapasowe baterie, żywność wysokoodżywcza gotowa do spożycia (np. batony energetyczne, suszone owoce, bakalie), ważna rzecz osobista, np. zdjęcie, pamiątka rodzinna, scyzoryk lub multitool, zapalniczka, worki na śmieci, mapy drukowane, ubranie dopasowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, folia termiczna oraz alternatywna łączność (np. walkie-talkie).