Potrącony pięciolatek zmarł. Prokuratura: nie było przy nim rodziców

Pięciolatek śmiertelnie potrącony przez autobus Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragedii doszło w sobotę w Chrzanowie. Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego prowadzi tamtejsza prokuratura.

Dotychczas śledczy przesłuchali nielicznych świadków, zabezpieczono monitoring. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Kierowca autobusu i matka dziecka nie zostali jeszcze przesłuchani ze względu na swój stan psychiczny.

- Z obecnych ustaleń wynika, że matki nie było przy dziecku, kiedy doszło do wypadku. Wychodzi na to, że chłopiec był ze starszymi braćmi - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec.

Chłopiec zmarł po potrąceniu przez autobus Źródło: Patrol999-Małopolska

Jak podkreśliła, kluczowa w sprawie będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych. – Nie wiadomo, dlaczego dwóch starszych chłopców przejechało, a trzeci nie – zauważyła prokuratorka.

Wypadek w Chrzanowie

W sobotę po południu pięciolatek miał wyjść z miejsca zamieszkania wraz z matką i dwoma starszymi, przyrodnimi braćmi. Dziecko jadąc na rowerku, miało zderzyć się z autobusem miejskim. Spod pojazdu wyciągnęli je strażacy. Resuscytacja na miejscu przywróciła dziecku funkcje życiowe. Po przetransportowaniu do szpitala w Krakowie pięciolatek jednak zmarł.

69-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Przewoźnik, dla którego pracował, poinformował w oświadczeniu, że badanie w szpitalu nie wykazało zawartości alkoholu ani innych środków odurzających w organizmie.

Z relacji przewoźnika wynika, że do tragedii doszło, kiedy autobus zjeżdżał z ronda w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej. Kierowca – jak podał przewoźnik – po ustąpieniu pierwszeństwa dwóm rowerzystom ruszył pojazdem, ponieważ nie widział nikogo więcej zamierzającego przejść lub przejechać przez przejście. Chwilę potem – według przewoźnika – chłopiec rowerem wjechał na jezdnię, a następnie uderzył w prawy bok autobusu za pierwszą osią pojazdu.