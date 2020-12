Członek sycylijskiej mafii zatrzymany w Polsce przez "łowców cieni"

Łowcy cieni "sprawdzili każdy możliwy trop"

- Wszystko wskazywało na to, że w trakcie akcji Alberto C. przebywał na terenie Polski. W związku z tym za mężczyzną został wystawiony europejski nakaz aresztowania - relacjonuje Jurkiewicz. I dodaje, że funkcjonariusze CBŚP przystąpili, za pośrednictwem włoskiego oficera łącznikowego w Polsce, do poszukiwań Alberto C. na podstawie ENA. Zadanie odnalezienia Włocha przydzielono funkcjonariuszom nazywanym "łowcami cieni" którzy specjalizują się w poszukiwaniu niebezpiecznych przestępców ukrywających się w Polsce i za granicą. - Policjanci sprawdzili każdy możliwy trop, aby dotrzeć do ściganego. Ustalili, że członek włoskiej mafii przebywa w Krakowie. W środę mężczyzna został zatrzymany – podaje Jurkiewicz. Teraz Alberto C. w polskim areszcie poczeka na ekstradycję do swojej ojczyzny.