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Strzały w Małopolsce. Dwie osoby ranne, domniemany sprawca zatrzymany

Filip Czekała
Zespół autorów
Oprac. Filip CzekałaFilip Czerwiński
|
Strzelanina w Bukownie
Bukowno. 52-latek postrzelił dwie osoby
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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W miejscowości Bukowno w Małopolsce doszło do strzelaniny. Policja przekazała, że dwie osoby zostały ranne. Zatrzymano 52-latka.

W niedzielę dwóch mężczyzn zostało postrzelonych w Bukownie w powiecie olkuskim.

Do zdarzenia doszło około godz. 17 przy lasku znajdującym się w Bukownie. Znaleziono tam 36-letniego mieszkańca tego miasta z raną postrzałową nogi, a kilka minut później 44-latka postrzelonego w rękę. - Obydwaj zostali zabrani do szpitala, z tym że 44-latek został przetransportowany śmigłowcem, ponieważ w wyniku postrzelenia stracił sporo krwi, a jego stan wciąż jest zagrażający życiu - przekazał aspirant Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Po krótkiej obławie policja zatrzymała domniemanego sprawcę.

"Policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch mężczyzn, do którego doszło dzisiaj wieczorem na terenie gminy Bukowno. (...) Obecnie jest bezpiecznie, a prowadzone wcześniej działania poszukiwawcze zostały zakończone" - przekazano w niedzielę wieczorem na Facebooku.

Zauważyli go dopiero, jak strzelał

Wcześniej policja wystosowała apel, aby w związku z prowadzonymi intensywnymi działaniami mieszkańcy zachowali szczególną ostrożność i pozostali w domach do czasu zakończenia działań. W akcji brali udział m.in. policyjni kontrterroryści.

Lżej ranny mężczyzna zeznał, że nie znali napastnika, zauważyli go dopiero, jak strzelał do nich z lasu. Śledczy biorą jednak pod uwagę różne możliwe okoliczności tego zdarzenia. Zatrzymany 52-letni mężczyzna to także mieszkaniec Bukowna. Przyznał się do postrzelenia dwóch mężczyzn. Według nieoficjalnych informacji strzały padły z broni czarnoprochowej, a powodem strzelaniny mogła być sprzeczka między mężczyznami.

Pierwszą informację o wydarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Źródło: tvn24.pl, RMF FM
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Tagi:
PolicjaStrzelaninaPrzestępstwawojewództwo małopolskieMałopolska
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