Gęsty dym nad Bochnią. Duży pożar hali

Pożar magazynu w Bochni Źródło: Ratownik 112 - Małopolski Portal Informacyjny

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ogień pojawił się we wtorek około godziny 4 nad ranem na terenie jednej z firm przy ulicy Krzyżanowickiej w Bochni. W miejscu pożaru znajdowało się składowisko opon.

Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej młodszy kapitan Hubert Ciepły powiedział, że strażakom udało się zlokalizować pożar. Ogień nie rozprzestrzenia się.

Pożar magazynu w Bochni Źródło: Ratownik 112 - Małopolski Portal Informacyjny

Dodał, że obyło się bez osób poszkodowanych. Nie ma również zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Grupa chemiczna monitoruje jakość powietrza.

W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej uczestniczyło około stu strażaków.

Pożar magazynu w Bochni Źródło: Ratownik 112 - Małopolski Portal Informacyjny