Tragedia na stacji kolejowej. "Maszynista dawał sygnał, ale doszło do potrącenia"

Jak przekazał rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły, w środę tuż po godz. 14 doszło do śmiertelnego potrącenia osoby przez pociąg.
- Płeć ofiary na ten moment jest niemożliwa do ustalenia. Pasażerom nic się nie stało - poinformował. Dodał, że około 650 pasażerów zostanie przetransportowanych autobusową komunikacją zastępczą. Na miejscu działają dwa zastępy straży pożarnej.
Ustalenia policji
Rzecznik zakopiańskiej policji, asp. sztab. Roman Wieczorek, przekazał w komunikacie, że pociąg jechał przez stację w Białym Dunajcu z prędkością około 90 kilometrów na godzinę "bez planowanego zatrzymywania się".
"Jak ustalili policjanci, maszynista dawał sygnał, ale niestety doszło do potrącenia człowieka. Obecnie śledczy prowadzą czynności na miejscu wypadku. Policjanci drogówki przeglądają zapis kamer z lokomotywy i z budynku stacji. Na razie nie ustalono tożsamości ofiary" - przekazał Wieczorek.
Około godziny 16.30 rzecznik zakopiańskiej policji poinformował, że pasażerowie pociągu są ewakuowani do podstawionych autokarów.
Wstrzymany ruch pociągów
Zdarzenie dotyczyło pociągu Intercity, który wyjechał z Zakopanego i jechał do Gdyni Głównej.
Dyżurna rzeczniczka PLK powiedziała, że na razie nie wie, jak długo potrwają utrudnienia. - Ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik PKP Intercity zapewni pasażerom komunikację zastępczą autobusową. Na miejscu czynności prowadzi prokurator; po ich zakończeniu ruch pociągów zostanie przywrócony. Na razie nie wiadomo, jak długo to potrwa - przekazała dyżurna rzeczniczka PKP Polskich Linii Kolejowych.
Autorka/Autor: bp/tok
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Zakopanem