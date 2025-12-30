Nie słuchał pilota, był agresywny. Pasażer skazany

Port lotniczy Kraków-Balice Źródło: Google Earth

Norweg został zatrzymany pod koniec lipca przez funkcjonariuszy Grupy Operacyjno-Śledczej Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Krakowa.

"Mężczyzna nie wykonywał poleceń dowódcy statku powietrznego, wydawanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu oraz bezpieczeństwa i porządku na pokładzie. Norweg zaczepiał współpasażerów, był agresywny słownie i fizycznie, używał e-papierosa" – wyliczają pogranicznicy.

Teraz krakowski sąd uznał go za winnego niewykonywania poleceń dowódcy statku powietrznego związanych z bezpieczeństwem lotu i skazał na trzy tysiące złotych grzywny. 31-latek pokryje też koszty procesowe.

