Samochód obrócił się na autostradzie, cztery osoby poszkodowane

Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek około godziny 10.30 na autostradzie A4 między Krakowem a Tarnowem, na wysokości miejscowości Biadoliny Radłowskie. Zdarzenie miało miejsce na jezdni w kierunku Rzeszowa.

Pierwsi byli strażak i zespół karetki transportowej

Jak powiedział tvn24.pl mł. kpt. Dominik Ryba, oficer prasowy tarnowskiej straży pożarnej, w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych poszkodowane zostały cztery osoby. W miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał do szpitala najciężej poszkodowaną osobę - kobietę, w której pojazd wjechał inny samochód.

- Na miejsce wypadku najechał przejeżdżający akurat tą trasą strażak z Podkarpacia i karetka transportowa, więc pomoc była dość szybko. Po dotarciu zastępów strażacy wykonali dostęp do najbardziej poszkodowanej osoby i wydobyli ją z pojazdu, po czym przekazali zespołowi ratownictwa medycznego - powiedział mł. kpt Ryba.

Ustalenia policji

Według wstępnych ustaleń policjantów do zdarzenia doszło po tym, jak kobieta jadąca w kierunku Rzeszowa zakończyła manewr wyprzedzania samochodu ciężarowego.

- Wtedy zjechała na prawy pas. Prawdopodobnie jednak zrobiła to za mocno. Prawdopodobnie były tam pozostałości śniegowe, w efekcie kierująca straciła kontrolę nad pojazdem i wpadła w boczny poślizg. Wtedy inny samochód osobowy uderzył w okolice przedniego lewego koła tego pojazdu - przekazał asp. sztab. Paweł Klimek z tarnowskiej policji.

Wypadek na autostradzie A4 pod Tarnowem Do wypadku doszło na wysokości Biadolin Radłowskich Źródło: KMP w Tarnowie

To właśnie kobieta, której samochód wpadł w poślizg, została najciężej poszkodowana. Drugim pojazdem jechały cztery osoby: dwie dorosłe i dwoje dzieci. Asp. sztab. Klimek przekazał, że według informacji policji obrażenia w postaci złamanej ręki odniosło także jedno dziecko.

Na jezdni w kierunku Tarnowa występują spore utrudnienia. Początkowo fragment trasy był całkowicie zamknięty, a policjanci kierowali na objazdy drogą nr 94. Po godzinie 13 asp. sztab. Paweł Klimek poinformował, że ruch w kierunku Rzeszowa został częściowo udrożniony i odbywa się pasem awaryjnym.

