Kielce

Wyjechał na drogę, zderzył się z autem. 72-latek nie żyje

Wypadek w Woli Łagowskiej
Wypadek motoroweru i samochodu w Woli Łagowskiej. Nie żyje 72-latek
Źródło: KM PSP w Kielcach, KMP w Kielcach
72-latek kierujący motorowerem zginął po zderzeniu z samochodem osobowym w Woli Łagowskiej (Świętokrzyskie). Według ustaleń policji mężczyzna prawdopodobnie nie zatrzymał się przed znakiem "stop".

Do wypadku doszło w piątek przed godziną 14. W Woli Łagowskiej, na drodze łączącej Raków z Łagowem, motorower zderzył się z samochodem osobowym.

Wypadek w Woli Łagowskiej
Wypadek w Woli Łagowskiej
Źródło: KM PSP w Kielcach

Reanimacja bez efektu

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak poinformowała nas mł. asp. Beata Gizowska, oficer prasowa kieleckiej straży pożarnej, mimo reanimacji kierujący motorowerem 72-latek nie przeżył wypadku.

Osobowym fordem jechały trzy osoby, w tym 32-letni kierowca i dwoje dzieci. Cała trójka nie odniosła obrażeń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Paralotniarz spadł do wody (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek paralotniarza, trafił do szpitala
Opole
Zbiornik retencyjny w Skrzyszowie
Szukali 53-latka, który chciał przepłynąć zbiornik. Znaleźli ciało
Kraków
Tragiczny wypadek pod Lubinem
"Kierujący jednośladem nie miał szans", zginął na miejscu
Wrocław

Ustalenia policji

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 72-latek kierujący motorowerem, poruszający się drogą gminną, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką numer 756 najprawdopodobniej nie zastosował się do znaku "stop" - powiedziała asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa kieleckiej policji.

Wypadek w Woli Łagowskiej
Wypadek w Woli Łagowskiej
Źródło: KMP w Kielcach

Kierowca forda jechał w tym czasie drogą wojewódzką. Według policjantów do zdarzenia doszło dlatego, że 72-latek nie ustąpił mu pierwszeństwa.

Kierowca samochodu był trzeźwy.

Wypadek w Woli Łagowskiej
Wypadek w Woli Łagowskiej
Źródło: KMP w Kielcach
Dowiedz się więcej:

Na żywo

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Kielcach

Kielce Wypadki Wypadek Świętokrzyskie Policja Straż pożarna
