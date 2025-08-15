Wyjechał na drogę, zderzył się z autem. 72-latek nie żyje

Wypadek motoroweru i samochodu w Woli Łagowskiej. Nie żyje 72-latek Źródło: KM PSP w Kielcach, KMP w Kielcach

Do wypadku doszło w piątek przed godziną 14. W Woli Łagowskiej, na drodze łączącej Raków z Łagowem, motorower zderzył się z samochodem osobowym.

Reanimacja bez efektu

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak poinformowała nas mł. asp. Beata Gizowska, oficer prasowa kieleckiej straży pożarnej, mimo reanimacji kierujący motorowerem 72-latek nie przeżył wypadku.

Osobowym fordem jechały trzy osoby, w tym 32-letni kierowca i dwoje dzieci. Cała trójka nie odniosła obrażeń.

Ustalenia policji

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 72-latek kierujący motorowerem, poruszający się drogą gminną, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką numer 756 najprawdopodobniej nie zastosował się do znaku "stop" - powiedziała asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa kieleckiej policji.

Kierowca forda jechał w tym czasie drogą wojewódzką. Według policjantów do zdarzenia doszło dlatego, że 72-latek nie ustąpił mu pierwszeństwa.

Kierowca samochodu był trzeźwy.

