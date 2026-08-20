Kielce Burmistrz prowadził po alkoholu, zrezygnował z członkostwa w partii Bartłomiej Plewnia |

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Miasto i Gmina Wodzisław

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17 sierpnia policjanci w Wodzisławiu prowadzili akcję "Trzeźwy poranek". Do rutynowej kontroli zatrzymali między innymi samochód prowadzony przez burmistrza miasta Dominika Ł.

Ponad promil alkoholu

Po przebadaniu alkomatem okazało się, że urzędnik był nietrzeźwy. Badanie wykazało u niego 0,55 miligrama alkoholu w litrze wydychanego powietrza. To oznacza wynik ponad 1,1 promila.

- Materiały tej sprawy wpłynęły do Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie, policja wszczęła dochodzenie. Funkcjonariusz wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów, natomiast czynności w postaci przedstawienia zarzutów i przesłuchania podejrzanego nie zostały jeszcze zrealizowane, ale są one zaplanowane i będą wykonane w najbliższym czasie - powiedział tvn24.pl prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Dominik Ł. ma usłyszeć zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co będzie mu grozić kara do trzech lat pozbawienia wolności, a także zakaz prowadzenia pojazdów na okres 15 lat.

Złożył rezygnację z partii

Ł. był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. - Pan burmistrz złożył 17 sierpnia rezygnację z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Rezygnacja została przyjęta - powiedział tvn24.pl Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, pełnomocnik PiS w powiecie jędrzejowskim.

Dominikowi Ł. grozi nie tylko odpowiedzialność karna. Ewentualny wyrok skazujący może przekreślić jego karierę polityczną. - Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe traci prawo wybieralności, co skutkuje automatycznym wygaszeniem mandatu - powiedział Radiu Kielce Rafał Adamczyk z kieleckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Próbowaliśmy skontaktować się z burmistrzem, jednak jak poinformowała nas Renata Koziara, sekretarz gminy Wodzisław, polityk do końca tego tygodnia przebywa na urlopie. O komentarz poprosiliśmy go więc za pośrednictwem mediów społecznościowych. Czekamy na odpowiedź.