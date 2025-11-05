Zatrzymali busa do kontroli, takiego ładunku się nie spodziewali

60-latek przewoził 53 skrzynie z mchem Źródło: KPP Końskie

Do zdarzenia doszło 30 października w rejonie miejscowości Krasna. Policjanci z komisariatu w Stąporkowie zauważyli pojazd dostawczy marki Volkswagen, którego kierujący był mocno zdenerwowany.

53 skrzynie z mchem w busie

- Podczas kontroli okazało się, że 60-latek przewozi 53 skrzynie wypełnione mchem zebranym w cudzym lesie - przekazała mł.asp. Marta Przygodzka z KPP w Końskich.

Mężczyzna nie powiedział, do czego były mu potrzebne takie ilości mchu. - Przypominamy, że zgodnie z artykułem 153 kodeksu wykroczeń, kto w nienależącym do niego lesie zbiera mech lub ściółkę, podlega karze grzywny albo nagany - dodała mł.asp. Marta Przygodzka.