Sandomierz

Pseudokibice pobili się na skrzyżowaniu. Akcja policji

Zatrzymani mają od 19 do 41 lat
Ustawka pseudokibiców w Sandomierzu. Namierzyła ich policja
Źródło: KPP w Sandomierzu
Osiem osób zostało zatrzymanych po bójce na jednym ze skrzyżowań w Sandomierzu. Policja namierzyła pseudokibiców już po zdarzeniu, w samochodach i na siłowni. Cała ósemka usłyszała zarzuty, grozi im więzienie.

W niedzielę wieczorem policja otrzymała zgłoszenie, że na jednym ze skrzyżowań w Sandomierzu doszło do bójki, w której bierze udział większa grupa osób. Na miejsce skierowano patrole prewencji i kryminalnych, jednak funkcjonariusze nikogo już nie zastali.

Zatrzymania na drodze i w siłowni

Mundurowi zaczęli szukać uczestników zbiegowiska. Na jednej z ulic zatrzymali do kontroli Forda, w którym siedziało pięć osób. Mundurowi wylegitymowali dwóch 19-latków, dwóch 21-latków i 25-latka z okolic Stalowej Woli. Mężczyźni mieli przy sobie między innymi kominiarki i rękawice do walki. Zostali zatrzymani.

Sandomierz. Zatrzymanie podejrzanych o udział w bójce
Źródło: KPP w Sandomierzu
Źródło: KPP w Sandomierzu
Źródło: KPP w Sandomierzu
Źródło: KPP w Sandomierzu

"Po niedługim czasie policjanci zatrzymali do kontroli Skodę, w której podróżował 23- i 41-latek. Obaj mieszkańcy Sandomierza" - przekazała w komunikacie sandomierska policja.

W poniedziałek rano policjanci weszli do jednej z siłowni, na terenie której zatrzymali kolejnego podejrzewanego o udział w bijatyce mężczyznę - 28-letniego mieszkańca Sandomierza.

Napadli na 15-letniego kibica. Sprejem wymazali mu L-kę na ciele
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Napadli na 15-letniego kibica. Sprejem wymazali mu L-kę na ciele

WARSZAWA

Zarzuty

Według policji wszyscy zatrzymani są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców. We wtorek zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku.

"Mężczyźni zostali objęci dozorami. Może im grozić do 3 lat pozbawienia wolności" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Sandomierzu

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica