Sandomierz Pseudokibice pobili się na skrzyżowaniu. Akcja policji

Ustawka pseudokibiców w Sandomierzu. Namierzyła ich policja Źródło: KPP w Sandomierzu

W niedzielę wieczorem policja otrzymała zgłoszenie, że na jednym ze skrzyżowań w Sandomierzu doszło do bójki, w której bierze udział większa grupa osób. Na miejsce skierowano patrole prewencji i kryminalnych, jednak funkcjonariusze nikogo już nie zastali.

Zatrzymania na drodze i w siłowni

Mundurowi zaczęli szukać uczestników zbiegowiska. Na jednej z ulic zatrzymali do kontroli Forda, w którym siedziało pięć osób. Mundurowi wylegitymowali dwóch 19-latków, dwóch 21-latków i 25-latka z okolic Stalowej Woli. Mężczyźni mieli przy sobie między innymi kominiarki i rękawice do walki. Zostali zatrzymani.

Sandomierz. Zatrzymanie podejrzanych o udział w bójce Zatrzymani mają od 19 do 41 lat Źródło: KPP w Sandomierzu Zatrzymani mają od 19 do 41 lat Źródło: KPP w Sandomierzu Kibole mieli kominiarki i rękawice do walki Źródło: KPP w Sandomierzu Kibole mieli kominiarki i rękawice do walki Źródło: KPP w Sandomierzu

"Po niedługim czasie policjanci zatrzymali do kontroli Skodę, w której podróżował 23- i 41-latek. Obaj mieszkańcy Sandomierza" - przekazała w komunikacie sandomierska policja.

W poniedziałek rano policjanci weszli do jednej z siłowni, na terenie której zatrzymali kolejnego podejrzewanego o udział w bijatyce mężczyznę - 28-letniego mieszkańca Sandomierza.

Zarzuty

Według policji wszyscy zatrzymani są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców. We wtorek zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku.

"Mężczyźni zostali objęci dozorami. Może im grozić do 3 lat pozbawienia wolności" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.