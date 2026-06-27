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Kielce

Policyjny pościg ulicami Kielc. Kierowca uderzył w słup i uciekł pieszo

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Policjanci ruszyli w pościg (zdjęcie ilustracyjne)
Pościg przez dwa powiaty za kierowcą Volvo
Źródło wideo: KPP Białobrzegi
Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock
Było przed godziną 4 nad ranem, gdy policjanci ruszyli w śródmieściu Kielc w pościg za kierowcą BMW, który nie zatrzymał się do kontroli. W pewnym momencie wjechał w słup sygnalizatora, wysiadł z auta i uciekł z miejsca zdarzenia. Jest poszukiwany.

Otrzymaliśmy na Kontakt24 informację o tym, że w sobotę przed godziną 4 nad ranem na ulicach Kielc miał miejsce policyjny pościg.

Patrolujący miasto policjanci dali kierowcy BMW sygnał do zatrzymania się. Ten jednak pojechał dalej.

Szuka go policja

- Pościg zaczął się w kieleckim śródmieściu - mówi nam podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Na skrzyżowaniu ulicy Ściegiennego z ulicą Popiełuszki kierowca stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w słup sygnalizatora świetlnego, wysiadł z auta i uciekł z miejsca zdarzenia.

Policja go cały czas szuka.

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Źródło: tvn24.pl, Kontakt24
Autorka/Autor: asz
Tagi:
KielcePolicja
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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