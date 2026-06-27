Policyjny pościg ulicami Kielc. Kierowca uderzył w słup i uciekł pieszo
Otrzymaliśmy na Kontakt24 informację o tym, że w sobotę przed godziną 4 nad ranem na ulicach Kielc miał miejsce policyjny pościg.
Patrolujący miasto policjanci dali kierowcy BMW sygnał do zatrzymania się. Ten jednak pojechał dalej.
Szuka go policja
- Pościg zaczął się w kieleckim śródmieściu - mówi nam podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Na skrzyżowaniu ulicy Ściegiennego z ulicą Popiełuszki kierowca stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w słup sygnalizatora świetlnego, wysiadł z auta i uciekł z miejsca zdarzenia.
Policja go cały czas szuka.
Źródło: tvn24.pl, Kontakt24
Autorka/Autor: asz