Kielce Policyjny pościg ulicami Kielc. Kierowca uderzył w słup i uciekł pieszo Tomasz Mikulicz |

Pościg przez dwa powiaty za kierowcą Volvo Źródło wideo: KPP Białobrzegi Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

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Otrzymaliśmy na Kontakt24 informację o tym, że w sobotę przed godziną 4 nad ranem na ulicach Kielc miał miejsce policyjny pościg.

Patrolujący miasto policjanci dali kierowcy BMW sygnał do zatrzymania się. Ten jednak pojechał dalej.

Szuka go policja

- Pościg zaczął się w kieleckim śródmieściu - mówi nam podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Na skrzyżowaniu ulicy Ściegiennego z ulicą Popiełuszki kierowca stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w słup sygnalizatora świetlnego, wysiadł z auta i uciekł z miejsca zdarzenia.

Policja go cały czas szuka.