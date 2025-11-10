Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek kilkanaście minut przed godziną 8 rano w miejscowości Połaniec niedaleko Staszowa.
"Doszło do przepchnięcia pojazdu"
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 75-letni kierowca osobowej skody zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, przepuszczając przechodzącą przez jezdnię kobietę prowadzącą rower. Wtedy jednak w tył pojazdu uderzył inny kierowca, 66-latek.
Jak poinformowała tvn24.pl st. post. Daria Juda ze staszowskiej policji, w wyniku kolizji "doszło do przepchnięcia pojazdu na przejście dla pieszych i potrącenia kobiety".
- Poszkodowana 50-letnia kobieta w stanie niezagrażającym życiu została zabrana do szpitala - przekazała Juda.
Obaj kierowcy zostali przebadani alkomatem. Byli trzeźwi.
Autorka/Autor: bp/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Staszowie