Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek kilkanaście minut przed godziną 8 rano w miejscowości Połaniec niedaleko Staszowa.

"Doszło do przepchnięcia pojazdu"

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 75-letni kierowca osobowej skody zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, przepuszczając przechodzącą przez jezdnię kobietę prowadzącą rower. Wtedy jednak w tył pojazdu uderzył inny kierowca, 66-latek.

Jak poinformowała tvn24.pl st. post. Daria Juda ze staszowskiej policji, w wyniku kolizji "doszło do przepchnięcia pojazdu na przejście dla pieszych i potrącenia kobiety".

- Poszkodowana 50-letnia kobieta w stanie niezagrażającym życiu została zabrana do szpitala - przekazała Juda.

Obaj kierowcy zostali przebadani alkomatem. Byli trzeźwi.

