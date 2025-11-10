Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych

Potrącenie po kolizji w Połańcu
Potrącenie po kolizji w Połańcu
Źródło: KMP w Staszowie
50-letnia kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych, gdy w samochód stojący przed pasami wjechał inny kierowca. Z powodu stłuczki pierwszy pojazd potoczył się wprost na pieszą.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek kilkanaście minut przed godziną 8 rano w miejscowości Połaniec niedaleko Staszowa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
14-latek na hulajnodze jechał przez pasy, został potrącony. Nagranie

14-latek na hulajnodze jechał przez pasy, został potrącony. Nagranie

Lubuskie
Rowerzysta potrącony przez samochód. Lądował śmigłowiec LPR

Rowerzysta potrącony przez samochód. Lądował śmigłowiec LPR

Katowice

"Doszło do przepchnięcia pojazdu"

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 75-letni kierowca osobowej skody zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, przepuszczając przechodzącą przez jezdnię kobietę prowadzącą rower. Wtedy jednak w tył pojazdu uderzył inny kierowca, 66-latek.

Potrącenie po kolizji w Połańcu
Potrącenie po kolizji w Połańcu
Źródło: KPP w Staszowie

Jak poinformowała tvn24.pl st. post. Daria Juda ze staszowskiej policji, w wyniku kolizji "doszło do przepchnięcia pojazdu na przejście dla pieszych i potrącenia kobiety".

- Poszkodowana 50-letnia kobieta w stanie niezagrażającym życiu została zabrana do szpitala - przekazała Juda.

Potrącenie po kolizji w Połańcu
Potrącenie po kolizji w Połańcu
Źródło: KPP w Staszowie

Obaj kierowcy zostali przebadani alkomatem. Byli trzeźwi.

50-latka prowadziła rower
50-latka prowadziła rower
Źródło: KPP w Staszowie
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Staszowie

Udostępnij:
TAGI:
ŚwiętokrzyskiePolicjakolizjaWypadki
Czytaj także:
shutterstock_2465591871
Zakłady nie działają, bo nie ma dla nich prądu. "Nie chcesz się spóźnić"
BIZNES
W wyniku eskalacji konfliktu między Tajlandią a Kambodżą zginęło dotychczas kilkanaście osób
Zawarli porozumienie pokojowe w obecności Trumpa. Teraz je zawiesili
Świat
39 min
pc
Uprzejmie donoszę o błędzie… Czy wypada poprawiać innych?
Słowo daję
Jesień, słońce, ciepło
Diametralna zmiana pogody tuż-tuż. A potem kolejna
METEO
Piesi mijają portrety Donalda Trumpa i J.D. Vance'a przed budynkiem federalnym w Nowym Jorku (2025)
W Ameryce norma, w Polsce? Nie ma mowy. "Politycy boją się tego"
Maciej Wacławik
Nicolas Sarkozy wyszedł z więzienia
Nicolas Sarkozy pojechał do domu
Świat
Rozpoczął się proces matki oskarżonej o znęcanie się nad córką (zdjęcie ilustracyjne)
Porwanie dla okupu, pseudokibice przed sądem
Kraków
imageTitle
Wiemy, dlaczego Lewandowski poleciał do Nowego Jorku. Wielkie wydarzenie
EUROSPORT
Szef OpenAI Sam Altman
Domagają się zmian. Sam Altman apeluje do władz
BIZNES
Paweł Kukiz
"Wyszedł wzburzony, rzucił do mnie: chodźmy stąd, to są złodzieje"
Polska
Akcja ratunkowa w masywie Picos de Europa
Weszli do jaskini, zaczęło lać. Konieczna była akcja ratunkowa
METEO
Akcja policji na trasie S8
Zasadzka i zatrzymanie na trasie S8
WARSZAWA
zakopane kropowki shutterstock_2330014123
Walczą o wpisanie Krupówek do rejestru zabytków
Kraków
imageTitle
Owiana tajemnicą wizyta Messiego w Barcelonie i zagadkowy wpis
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Rosja może otworzyć drugi front w Europie
Świat
34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
Ma długą listę zaległych kar, w więzieniu spędzi trzy lata i 122 dni
WARSZAWA
malijski żołnierz
20-letnia tiktokerka porwana i rozstrzelana przez dżihadystów
Świat
shutterstock_1247232826
Superstulatkowie pomogą w leczeniu dzieci z rzadką chorobą?
Zdrowie
Nocna Pomoc Lekarska (zdjęcie ilustracyjne)
Znajdziesz tam lekarza, gdy przychodnie zdrowia nie pracują
WARSZAWA
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
W długi weekend dużo dzieci trafia na SOR
WARSZAWA
imageTitle
Piłkarz Legii kontuzjowany. Opuści zgrupowanie kadry
Najnowsze
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Eksplozja i pożar w bloku
Olsztyn
Ryanair
Duża zmiana dla klientów Ryanair. Za brak będzie opłata
BIZNES
Delfin Mimmo
Delfin zamieszkał w Lagunie Weneckiej
METEO
Sowa utknęła w przewodzie kominowym
Sowa wleciała do komina
Kraków
Donald Tusk
Co dzisiaj oznacza "niepodległość"? Tusk wylicza
Polska
nowy-sacz
Prezydent zawieszony, jego obowiązki przejęła zastępczyni
Kraków
shutterstock_2379652239
Z dzieckiem przysposobionym do lekarza bez kolejki? Idą duże zmiany
Zdrowie
Dendrolog w pracy
Żoliborz ma swojego dendrologa, podjął pierwszą decyzję o wycince
WARSZAWA
Czterolatek wyszedł na ulicę w samej pieluszce. Rodzice byli pijani
Piła alkohol, był z nią pięcioletni syn
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica