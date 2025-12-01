Karetka jechała do pacjenta. Doszło do zderzenia

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 16 na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- Kierujący samochodem osobowym uderzył w karetkę pogotowia, która przejeżdżała przez skrzyżowanie na sygnałach - przekazała komisarz Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Jak dodała, karetka jechała do pacjenta. W środku znajdowało się trzech ratowników. Wszyscy oni oraz pasażerka z samochodu osobowego trafili do szpitala.
Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim