Osówka Źródło: Google Maps

Policjanci z Szydłowa uratowali pieska. Zwierzę leżało na jezdni w miejscowości Osówka, wcześniej prawdopodobnie ktoś je potrącił. Anonimowe zgłoszenie telefoniczne, szybka reakcja policjantów i weterynaryjna opieka przyczyniły się do uratowania czworonoga.

W piątek (18 kwietnia) około godziny 9 do dyżurnego staszowskiej komendy policji zadzwonił anonimowy zgłaszający i poinformował, że w miejscowości Osówka w powiecie staszowskim na drodze leży potrącony pies. "Zwierzę leżało na jezdni i potrzebowało pomocy" - przekazała staszowska policja.

Policjanci z Szydłowa uratowali potrąconego przez auto psa Źródło: KPP Staszów

"Wyjdzie z tego"

Mundurowi ostrożnie przenieśli psa w bezpieczne miejsce, aby tam udzielić mu pomocy. Wezwali na miejsce weterynarza. Specjalistka opatrzyła psa, który trafił do lecznicy, gdzie będzie dochodził do zdrowia. "Najważniejsze słowa, jakie w tej interwencji usłyszeli policjanci z ust pani doktor, to 'wyjdzie z tego'" - przekazali mundurowi ze Staszowa.