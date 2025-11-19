Kielce Źródło: Google Maps

Kielecki sklep został okradziony w sobotę rano. Jak wyjaśnia policja, jeden z mężczyzn odwracał uwagę personelu, a drugi zgarnął stos zdrapek.

"Następnego ranka jeden ze sprawców (…) pojawił się ponownie w tym samym sklepie z nadzieją, że los się do niego uśmiechnął. Tym razem jednak czekała na niego nieco inna niespodzianka. Obsługa natychmiast rozpoznała mężczyznę i wezwała policję" – czytamy w policyjnym komunikacie.

Skradzione zdrapki Źródło: Świętokrzyska policja

Podczas zatrzymania przy mężczyźnie znaleziono część zdrapek. Kolejne odkryto u jego wspólnika. "To historia, która mogłaby stać się scenariuszem komedii kryminalnej" – komentują policjanci.

Do śmiechu nie jest najprawdopodobniej 56- i 46-latkowi. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu i przyznali się do kradzieży. 175 złotych wygranej nie odebrali, za to grozi im do pięciu lat więzienia.

Mężczyźni zostali zatrzymani Źródło: Świętokrzyska policja

