Kielce Strzelał do mężczyzny przy straganie. Nagranie Oprac. Michał Malinowski |

Kielce. Mężczyzna oddał strzały, został zatrzymany Źródło zdj. gł.: KWP w Kielcach

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek (15 czerwca) na osiedlu Podkarczówka w Kielcach. Jak informuje policja, pomiędzy dwoma mężczyznami wywiązała się kłótnia. Jeden z nich w pewnym momencie wyciągnął przedmiot przypominający broń i zaczął strzelać w kierunku 37-latka, który chwilę wcześniej robił zakupy na pobliskim straganie z owocami.

"Podczas kłótni 39-letni mężczyzna wyjął przedmiot przypominający broń i oddał dwa strzały w kierunku 37-latka. Poszkodowany doznał niegroźnego urazu głowy i nie wymagał hospitalizacji" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Kielce. Mężczyzna oddał strzały, został zatrzymany Źródło zdjęcia: KWP w Kielcach

Po przyjęciu zgłoszenia, policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Udało się go namierzyć w centrum miasta. Jak się okazało, był pod wpływem alkoholu.

"Badanie wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. W miejscu zamieszkania mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli pistolet pneumatyczny oraz około trzy gramy marihuany" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

39-latek usłyszał zarzuty, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd