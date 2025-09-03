Logo strona główna
Kielce

Incydent podczas targów zbrojeniowych. Jedno ze stoisk oblane czerwonym płynem

Do incydentu doszło podczas kieleckich targów
32. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
Źródło: TVN24
Żandarmeria Wojskowa zatrzymała dwie osoby w związku z oblaniem czerwonym płynem stoiska jednej z izraelskich firm podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Do zdarzenia doszło w środę po południu w jednej z hal Targów Kielce, gdzie trwa MSPO. Jak przekazała podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji, nieznaną czerwoną substancją oblano stoisko jednej z firm. Tuż po zdarzeniu interweniowała Żandarmeria Wojskowa, która ujęła dwie osoby - 21-letnią kobietę z Poznania i 26-letniego mężczyznę z Warszawy - a następnie przekazała je policji.

Ciecz "nie stanowiła zagrożenia"

W sprawie oświadczenie wydały również Targi Kielce. Jak poinformowano, "doszło do zdarzenia, podczas którego w jednej z hal została rozlana ciecz, wydzielająca nieprzyjemny zapach".

Na miejsce wezwano Państwową Straż Pożarną, która zabezpieczyła teren czterech stoisk. Działała także specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno–ekologicznego z Kielc, która "nie stwierdziła w atmosferze obecności gazów stwarzających zagrożenie dla zdrowia uczestników targów".

Osoby podejrzane o rozlanie cieczy zostały zatrzymane do wyjaśnienia.

830 firm z całego świata. Ruszyły targi przemysłu obronnego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

830 firm z całego świata. Ruszyły targi przemysłu obronnego

BIZNES

Kilkanaście izraelskich firm na kieleckich targach

W trwającym w Kielcach Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego bierze udział kilkanaście firm z Izraela - państwa będącego potentatem światowej branży zbrojeniowej. Obecność izraelskich firm na targach zbrojeniowych stała się w ostatnich miesiącach przedmiotem kontrowersji. W zeszłym roku organizatorzy francuskich targów Eurosatory nie dopuścili do wystawienia stoisk izraelskich firm. W czerwcu natomiast zamknięte i zasłonięte czarnymi ekranami zostały stanowiska czterech izraelskich firm na Paris Air Show, po tym, jak ich właściciele odmówili zdjęcia z ekspozycji broni ofensywnej - takiej, jaką wykorzystują izraelskie siły w Strefie Gazy. Na kieleckich MSPO swoje stoiska zaprezentowały m.in. izraelskie firmy Elbit, IAI czy Rafael Defense Systems. Wywołało to protesty m.in. ze strony środowisk propalestyńskich i lewicy, w tym partii Razem, która sprzeciwiała się obecności izraelskich firm na MSPO, w związku z wykorzystywaniem ich sprzętu do ataków na ludność cywilną.

Krytycy obecności izraelskich firm na MSPO podkreślają też m.in., że do ataku izraelskiej armii na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen w kwietniu 2024 r., w którym zginął polski wolontariusz Damian Soból, miał zostać wykorzystany dron bojowy wyprodukowany właśnie przez izraelską firmę Elbit.

Wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251 Izraelczyków. Od rozpoczęcia konfliktu w nieustannie trwającym izraelskim odwecie zginęło ponad 61 tys. Palestyńczyków.

Rośnie liczba ofiar w Strefie Gazy. Lokalne władze podały nowy bilans
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rośnie liczba ofiar w Strefie Gazy. Lokalne władze podały nowy bilans

Świat

***

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to jedna z najważniejszych imprez targowych przemysłu obronnego na świecie, organizowana od 1993 r. Tegoroczna edycja, która odbędzie się w dniach 3-6 września w Targach Kielce przyciągnie rekordową liczbę 769 wystawców i ponad 830 firm z branży zbrojeniowej.

Autorka/Autor: bż/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Filip Naumienko/REPORTER/East News

TAGI:
KielceIzraelStrefa GazyŻandarmeria Wojskowa
