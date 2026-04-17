Kielce Makabryczne odkrycie w mieszkaniu. Nie żyje ojciec i 9-letni syn

Ciało ojca i syna w domu w Kielcach Źródło: TVN24

Jak w rozmowie z TVN24 przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, w piątek przed godziną 10 dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w mieszkaniu na jednym z kieleckich osiedli znajdują się dwie osoby, które "nie dają oznak życia".

- Na miejsce natychmiast zostały skierowane służby, niestety na ratunek dla 63-latka i jego 9-letniego syna było już za późno. Lekarz stwierdził ich zgon - przekazała policjantka.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczyli materiał dowodowy, którego analiza pomoże ustalić przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Ciało mężczyzny i dziecka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.