Karambol pod Kielcami. Ranne dwie osoby, pięć aut rozbitych

Do zderzenia pięciu pojazdów: - audi A6, audi A2, opla corsa, daewoo lanos i volkswagena T-Roca - doszło około godziny 16 w miejscowości Suków-Papiernia.

- Samochodami jechało siedem osób, w tym dwójka dzieci. Wszyscy samodzielnie wyszli z pojazdów - wyjaśnia młodsza aspirant Beata Gizowska z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Efekt domina

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracują na miejscu zdarzenia, sprawcą zdarzenia jest kierujący daewoo 36-latek jadący od Sukowa w kierunku Daleszyc.

- Kierujący tym pojazdem nie zachował należytej odległości od poprzedzającego pojazdu i najechał na tył audi za kierownicą którego siedział 43-letni kierujący - relacjonuje podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Uderzony samochód przemieścił się i najechał na tył kolejnego - opla. Ten z kolei uderzył w tył poprzedzającego go audi za kierownicą, którego siedział 61-letni kierujący. Audi natomiast uderzyło w tył volkswagena.

- Na skutek tego zdarzenia do szpitala zostały przetransportowane dwie osoby. To 43-latek kierujący pojazdem marki Audi i 61-latek kierujący również pojazdem marki Audi - podaje Perkowska-Kiepas.

Kierowcy wszystkich uczestniczących w zdarzeniu aut byli trzeźwi.

Na miejscu zdarzenia pracowały dwa zastępy straży pożarnej. - Ratownicy zabezpieczyli teren, odłączyli zasilanie z akumulatorów, zamknęli zawór zbiornika LPG w jednym z aut.

Ruch w miejscu, w którym doszło do zdarzenia, odbywa się wahadłowo.