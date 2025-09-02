Karambol pod Kielcami. Ranne dwie osoby, pięć aut rozbitych

Do zderzenia pięciu pojazdów: - audi A6, audi A2, opla corsa, daewoo lanos i volkswagena T-Roca - doszło około godziny 16 w miejscowości Suków-Papiernia.
- Samochodami jechało siedem osób, w tym dwójka dzieci. Wszyscy samodzielnie wyszli z pojazdów - wyjaśnia młodsza aspirant Beata Gizowska z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
Efekt domina
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracują na miejscu zdarzenia, sprawcą zdarzenia jest kierujący daewoo 36-latek jadący od Sukowa w kierunku Daleszyc.
- Kierujący tym pojazdem nie zachował należytej odległości od poprzedzającego pojazdu i najechał na tył audi za kierownicą którego siedział 43-letni kierujący - relacjonuje podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Uderzony samochód przemieścił się i najechał na tył kolejnego - opla. Ten z kolei uderzył w tył poprzedzającego go audi za kierownicą, którego siedział 61-letni kierujący. Audi natomiast uderzyło w tył volkswagena.
- Na skutek tego zdarzenia do szpitala zostały przetransportowane dwie osoby. To 43-latek kierujący pojazdem marki Audi i 61-latek kierujący również pojazdem marki Audi - podaje Perkowska-Kiepas.
Kierowcy wszystkich uczestniczących w zdarzeniu aut byli trzeźwi.
Na miejscu zdarzenia pracowały dwa zastępy straży pożarnej. - Ratownicy zabezpieczyli teren, odłączyli zasilanie z akumulatorów, zamknęli zawór zbiornika LPG w jednym z aut.
Ruch w miejscu, w którym doszło do zdarzenia, odbywa się wahadłowo.
Autorka/Autor: FC/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP Kielce