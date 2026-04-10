Kielce Pożar cysterny i czarny dym nad trasą S7 Oprac. Bartłomiej Plewnia

Pożar cysterny na obwodnicy Kielc Źródło: KMP w Kielcach

Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S7 w Chęcinach (obwodnica Kielc). Jak poinformował st. asp. Jacek Borek z kieleckiej policji, pożar objął prawe koło cysterny.

- Mercedes przewoził 24 tony oleju posmażalniczego. 25-letni kierujący nie został poszkodowany - przekazał policjant.

Pożar cysterny na drodze ekspresowej S7 Pożar cysterny na drodze S7 w Chęcinach Źródło: KMP w Kielcach

Koniec utrudnień

Przez blisko godzinę zablokowana była jezdnia w kierunku Krakowa. Policja wyznaczyła objazd - na węźle Kielce Południe "starą siódemką" do węzła Tokarnia.

Obecnie w miejscu, w którym doszło do zdarzenia, nie ma już utrudnień w ruchu.

