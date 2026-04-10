Pożar cysterny i czarny dym nad trasą S7
Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S7 w Chęcinach (obwodnica Kielc). Jak poinformował st. asp. Jacek Borek z kieleckiej policji, pożar objął prawe koło cysterny.
- Mercedes przewoził 24 tony oleju posmażalniczego. 25-letni kierujący nie został poszkodowany - przekazał policjant.
Koniec utrudnień
Przez blisko godzinę zablokowana była jezdnia w kierunku Krakowa. Policja wyznaczyła objazd - na węźle Kielce Południe "starą siódemką" do węzła Tokarnia.
Obecnie w miejscu, w którym doszło do zdarzenia, nie ma już utrudnień w ruchu.
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Kielcach