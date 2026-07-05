Kielce 22-latek nie żyje, cztery osoby w szpitalu. Wszystkie nietrzeźwe Mateusz Czajka |

Wypadek pod Staszowem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KP PSP w Staszowie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę około godziny piątej rano doszło do wypadku na DW 764 w Wólce Żabnej pod Staszowem. Osobówka wypadła z trasy. Droga w miejscu wypadku przebiega przez zalesiony teren.

- Na ten moment wiemy, że kierujący stracił panowanie nad pojazdem. Samochód dachował - powiedziała nam oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Staszowie st. asp. Joanna Szczepaniak.

W wypadku zginął 22-latek Źródło zdjęcia: KPP w Staszowie

Policja ustala, dlaczego kierowca wypadł z drogi. Samochodem podróżowało pięć młodych mężczyzn: 22-latek, dwóch 19-latków, 18-latek oraz 17-latek. Niestety, wypadek okazał się śmiertelny.

- Na miejscu śmierć poniósł 22-letni pasażer, reszta uczestników zdarzenia była nietrzeźwa - łącznie z kierowcą - przekazała policja

Wszyscy, którzy przeżyli, trafili do szpitali. Jeden z pasażerów (18-latek) jest w stanie krytycznym. 19-latek, który siedział za kierownicą, w organizmie miał około promila alkoholu.

Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: Najnowsze wydanie "Loży prasowej"