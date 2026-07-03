Znowu ktoś zawrócił przed tunelem i pojechał pod prąd. "To jakiś ewenement"
Przed tunelem w Węgierskiej Górce na trasie S1 w kierunku Zwardonia kierowca zawrócił i jechał pod prąd. Wszystko nagrała kamera monitoringu. To kolejny tego typu przypadek w tym miejscu w ciągu ostatnich kilku dni.
- Jesteśmy w szoku, że dochodzi do tego typu zdarzeń tak często. Wszystko jest tam dobrze oznakowane. To jakiś ewenement, że to się dzieje - powiedział TVN24 Marcin Twardysko, rzecznik prasowy katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Opublikowane przez GDDKiA nagrane pochodzi z 1 lipca. Tego samego dnia zdarzenie zostało zgłoszone na policję.
Policja szuka kierowcy
- Jesteśmy na etapie ustalania kierowcy oraz właściciela pojazdu - przekazał nam mł. asp. Bogusław Rosa, oficer prasowy policji w Żywcu.
Kierowcę udało się za to ustalić już w niemal identycznym przypadku z 24 czerwca. 71-latek z powiatu żywieckiego został ukarany mandatami na łączną kwotę 3,1 tysiąca złotych i otrzymał 22 punkty.