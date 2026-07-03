Katowice Znowu ktoś zawrócił przed tunelem i pojechał pod prąd. "To jakiś ewenement" Oprac. Mateusz Czajka |

Niebezpieczne zawracanie przed wjazdem do tunelu Źródło wideo: GDDKiA Katowice Źródło zdj. gł.: GDDKiA

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Przed tunelem w Węgierskiej Górce na trasie S1 w kierunku Zwardonia kierowca zawrócił i jechał pod prąd. Wszystko nagrała kamera monitoringu. To kolejny tego typu przypadek w tym miejscu w ciągu ostatnich kilku dni.

- Jesteśmy w szoku, że dochodzi do tego typu zdarzeń tak często. Wszystko jest tam dobrze oznakowane. To jakiś ewenement, że to się dzieje - powiedział TVN24 Marcin Twardysko, rzecznik prasowy katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Opublikowane przez GDDKiA nagrane pochodzi z 1 lipca. Tego samego dnia zdarzenie zostało zgłoszone na policję.

Marcin Twardysko

Policja szuka kierowcy

- Jesteśmy na etapie ustalania kierowcy oraz właściciela pojazdu - przekazał nam mł. asp. Bogusław Rosa, oficer prasowy policji w Żywcu.

Kierowcę udało się za to ustalić już w niemal identycznym przypadku z 24 czerwca. 71-latek z powiatu żywieckiego został ukarany mandatami na łączną kwotę 3,1 tysiąca złotych i otrzymał 22 punkty.

Źródło: Google Maps

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