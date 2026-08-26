Wyprzedzał na przejściu, którym szli piesi
Bus, który jechał drogą krajową nr 78 w Zawierciu wyprzedził inny pojazd na przejściu. Co istotne, na pasach byli w tym momencie piesi, którzy przeprowadzali na drugą stronę swoje rowery.
Nagranie z całego zajścia opublikowano na profilu Bandyci Drogowi. Do zdarzenia doszło w okolicy skrzyżowania ul. Siewierskiej ze Zbożową. Na filmiku widnieje także data - 20 sierpnia.
Kom. Marta Wnuk, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zawierciu przekazała nam, że do jednostki nie wpłynęło żadne zawiadomienie dotyczące opisywanego przez nas zdarzenia. Po naszym zapytaniu funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie i nadali bieg sprawie. Policjantka apeluje przy tym, aby, jeśli jesteśmy świadkami w podobnych przypadkach, przekazywać nagrania służbom.
Źródło: tvn24.pl