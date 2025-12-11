Nie mógł się skontaktować z dorosłą córką, znalazł ją martwą

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.
Do zdarzenia doszło 7 grudnia w jednym z mieszkań w centrum Zabrza. Policjantów poinformował ojciec 37-latki, który zaniepokojony tym, że nie odbiera ona telefonu, pojechał do jej mieszkania i znalazł ją martwą.
Kobieta zginęła od ciosów nożem w szyję, klatkę piersiową oraz plecy.
Partner kobiety zatrzymany
Ustalenia policjantów wskazywały, że podejrzanym o pozbawienie życia kobiety, może być jej 33-letni partner, który znajdował się wówczas w mieszkaniu. Został zatrzymany.
Podczas przesłuchania 33-latek nie przyznał się do zabójstwa kobiety. W przeszłości był notowany za przestępstwo z użyciem przemocy oraz narkotykowe. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.
