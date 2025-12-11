Logo strona główna
Katowice

Nie mógł się skontaktować z dorosłą córką, znalazł ją martwą

33-latkowi za zabójstwo grozi dożywocie
33-latkowi za zabójstwo grozi dożywocie
Źródło: Śląska policja
Ojciec nie mógł się dodzwonić do 37-letniej córki. Zaniepokojony pojechał do jej mieszkania, znalazł ją martwą. Zarzut zabójstwa usłyszał partner kobiety.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Do zdarzenia doszło 7 grudnia w jednym z mieszkań w centrum Zabrza. Policjantów poinformował ojciec 37-latki, który zaniepokojony tym, że nie odbiera ona telefonu, pojechał do jej mieszkania i znalazł ją martwą.

Kobieta zginęła od ciosów nożem w szyję, klatkę piersiową oraz plecy.

33-latek nie przyznał się do zabójstwa
33-latek nie przyznał się do zabójstwa
Źródło: Śląska policja

Partner kobiety zatrzymany

Ustalenia policjantów wskazywały, że podejrzanym o pozbawienie życia kobiety, może być jej 33-letni partner, który znajdował się wówczas w mieszkaniu. Został zatrzymany.

Podczas przesłuchania 33-latek nie przyznał się do zabójstwa kobiety. W przeszłości był notowany za przestępstwo z użyciem przemocy oraz narkotykowe. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

TAGI:
Zabójstwo Zabrze Policja Przestępstwa
