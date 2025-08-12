Atak nożem. 26-latek aresztowany

Obywatel Gruzji trafił do aresztu Źródło: Śląska policja

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 10 sierpnia, w jednym z mieszkań przy ulicy Grunwaldzkiej w Zabrzu. Po północy dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który znajduje się w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i ma obrażenia klatki piersiowej.

"Mundurowi na miejscu pojawili się bardzo szybko i udzielili pomocy poszkodowanemu obywatelowi Gruzji. Pokrzywdzony, po udzieleniu mu pomocy przez ratowników medycznych, został przetransportowany do szpitala" - informuje śląska policja.

Według śledczych, życiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci ustalili przebieg zdarzenia oraz zatrzymali podejrzanego o atak nożem 26-latka. Okazało się, że podejrzany obywatel Gruzji przebywa na terenie Polski nielegalnie.

Zarzuty i tymaczsowy areszt

"Po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa. W poniedziałek zabrzański sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec 26-latka trzymiesięcznego aresztu tymczasowego" - dodaje policja.

Teraz śledczy ustalają motywy działania mężczyzny oraz szczegółowy przebieg zdarzenia. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywotni pobyt w więzieniu.