Cysterna przewróciła się na bok i zablokowała drogę. Doszło do wycieku substancji chemicznej

Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach Paweł Strumiński zażądał od szefowej KRS Dagmary Pawełczyk-Woickiej przesłania dokumentacji związanej z procesem nominacyjnym w jego sądzie. Po upłynięciu wyznaczonego terminu na dostarczenie, nałożył na przewodniczącą grzywnę. KRS w oświadczeniu utrzymuje, że dokumenty trafiły do gliwickiego sądu, a dokładniej do jego prezesa, ale nie zostały włączone do akt sprawy. Jak przekazano, Pawełczyk-Woicka wystąpiła w tej sprawie ze skargą do Zbigniewa Ziobry oraz wnioskiem do prokuratury.