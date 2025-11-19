Zderzenie samochodów osobowych. Nie żyje 18-latka, druga w stanie krytycznym

Ustroń (woj. śląskie) Źródło: Google Maps

Do tragedii doszło we wtorek, 18 listopada około godziny 14.30 na ulicy Katowickiej w Ustroniu.

"21-letni kierowca bmw, jadąc lewym pasem w kierunku centrum Ustronia, najechał na tył mazdy, którego kierująca zamierzała skręcić w lewo. W wyniku zderzenia bardzo poważnie ranne zostały dwie 18-letnie kobiety podróżujące mazdą. Niestety jedna z nich zmarła, natomiast druga w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala" - informuje śląska policja.

Kierowca bmw był trzeźwy. Pobrano mu jednak krew do dalszych badań, a policjanci zatrzymali jego prawo jazdy.

Na miejscu pracowali prokurator, technicy kryminalistyki, policjanci pionu śledczego, funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego, a także straż pożarna oraz ratownicy medyczni.

