Katowice

Zderzenie samochodów osobowych. Nie żyje 18-latka, druga w stanie krytycznym

Nie żyje 18-latka
Ustroń (woj. śląskie)
Źródło: Google Maps
Tragiczny wypadek na ulicy Katowickiej w Ustroniu (woj. śląskie). 21-letni kierowca bmw uderzył w tył mazdy, której kierująca przygotowywała się do skrętu w lewo. Nie żyje 18-letnia pasażerka, a druga w stanie ciężkim trafiła śmigłowcem do szpitala.

Do tragedii doszło we wtorek, 18 listopada około godziny 14.30 na ulicy Katowickiej w Ustroniu.

"21-letni kierowca bmw, jadąc lewym pasem w kierunku centrum Ustronia, najechał na tył mazdy, którego kierująca zamierzała skręcić w lewo. W wyniku zderzenia bardzo poważnie ranne zostały dwie 18-letnie kobiety podróżujące mazdą. Niestety jedna z nich zmarła, natomiast druga w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala" - informuje śląska policja.

Śmiertelny wypadek w Ustroniu
Śmiertelny wypadek w Ustroniu
Źródło: Policja Śląska

Kierowca bmw był trzeźwy. Pobrano mu jednak krew do dalszych badań, a policjanci zatrzymali jego prawo jazdy.

Na miejscu pracowali prokurator, technicy kryminalistyki, policjanci pionu śledczego, funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego, a także straż pożarna oraz ratownicy medyczni.

Nie żyje 18-latka
Nie żyje 18-latka
Źródło: Policja Śląska
Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Śląska

