W odwecie nasłała na chłopaka kolegów. Siedem osób z zarzutami po pobiciu

Do pobicia 19-latka doszło w poniedziałek, 7 października na ul. Kopalnianej w Tarnowskich Górach. Tam policjanci odebrali zgłoszenie o mężczyźnie, który wrócił do swojego mieszkania z wyraźnymi śladami pobicia. Jak ustalili funkcjonariusze, na 19-latka napadło kilka zamaskowanych osób. Mężczyzna trafił do szpitala, a kryminalni rozpoczęli poszukiwania sprawców.

"Okazało się, że obecność 15-letniej mieszkanki Kopienicy nie była przypadkowa. Ustalenia kryminalnych wskazują, że to ona wysłała dokładne miejsce swojego przebywania 33-letniemu tarnogórzaninowi, który z kolei przekazał je czterem innym osobom. Wszystko wskazuje na to, że motywem działania sprawców była chęć odwetu za to, że spotykał się on z innymi, młodszymi od siebie nastolatkami" – opisuje podkomisarz Kamil Kubica, rzecznik tarnogórskiej policji.