Katowice Zderzenie motocykla i samochodu. Lądował śmigłowiec LPR Mateusz Czajka

Policja i ratownicy działali na DK11 w związku z wypadkiem Źródło: Policja Tarnowskie Góry

Przed południem na drodze krajowej numer 11 miał miejsce wypadek. Na skrzyżowaniu ulicy Korola z ulicą Sojki zderzył się mikrobus z motocyklem. Jedna osoba została ranna.

- Motocyklista został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala - przekazał tvn24.pl podkom. Kamil Kubica, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Kierowca samochodu nie wymagał hospitalizacji. Pozostał na miejscu zdarzenia. Skrzyżowanie jest obecnie zamknięte, a policjanci drogówki kierują ruchem.

Działania policji i ratowników na DK11 Policja z Tarnowskich Gór kieruje ruchem Źródło: KPP w Tarnowskich Górach W Tarnowskich Górach zderzył się motocykl i osobówka Źródło: KPP w Tarnowskich Górach Po motocyklistę lądował śmigłowiec LPR Źródło: KPP w Tarnowskich Górach W Tarnowskich Górach zderzył się motocykl i osobówka Źródło: KPP w Tarnowskich Górach Policja z Tarnowskich Gór kieruje ruchem Źródło: KPP w Tarnowskich Górach

