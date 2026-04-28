Zderzenie motocykla i samochodu. Lądował śmigłowiec LPR
Przed południem na drodze krajowej numer 11 miał miejsce wypadek. Na skrzyżowaniu ulicy Korola z ulicą Sojki zderzył się mikrobus z motocyklem. Jedna osoba została ranna.
- Motocyklista został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala - przekazał tvn24.pl podkom. Kamil Kubica, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.
Kierowca samochodu nie wymagał hospitalizacji. Pozostał na miejscu zdarzenia. Skrzyżowanie jest obecnie zamknięte, a policjanci drogówki kierują ruchem.
Działania policji i ratowników na DK11
