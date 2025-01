Tajny sprzęt, niejawne zarzuty i lód, który utrudnia pracę nurków

Do trzeciej w nocy nurkowie z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP przeczesywali zbiornik Błaskowiec w rejonie Czechowic-Dziedzic w poszukiwaniu zaginionej Karoliny Wróbel. Kobieta na początku stycznia wyszła z domu, mówiąc, że idzie po chleb, i do tej pory nie wróciła. W związku z jej zaginięciem prokuratura zatrzymała jedną osobę.

Jak przekazał sprowadzony na miejsce przez prokuraturę biegły sądowy i pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa wojewody warmińsko-mazurskiego Maciej Rokus, wciąż nie ma przełomu w poszukiwaniach. W poniedziałek nurkowie pracowali aż do godziny trzeciej nad ranem, a po kilku godzinach działania wznowiono. Ich pracę utrudnia warstwa lodu pokrywająca staw.

Pytany o sprzęt, z którego podczas poszukiwań korzystają płetwonurkowie Rokus powiedział, że "jest bardzo specjalistyczny i nie bardzo można o nim mówić". To między innymi urządzenia należące do wojska.

Prokuratura milczy

Śledczy nie informują też, czy zgodnie z doniesieniami lokalnych mediów zatrzymany to mężczyzna, który przyznał się do zamordowania zaginionej. Wcześniej rzecznik bielskiej policji Sławomir Kocur podał, że wobec podejrzanego zastosowano trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Zaginięcie Karoliny Wróbel

"Jest środek zimy i mróz, liczy się czas, Karolina nie posiada przy sobie telefonu komórkowego, z nikim się nie umawiała ani nie kontaktowała, nie ma także przy sobie dokumentów oraz gotówki, aby mogła udać się gdzieś dalej, ostatni raz widziana w okolicach przejazdu kolejowego Nad Białką obok Urzędu Skarbowego, do pobliskiego sklepu już nie dotarła" – napisała kilka dni po zaginięciu Karoliny jej siostra Daria. Zaapelowała do kierowców przejeżdżających w tej okolicy, by sprawdzili nagrania z kamer samochodowych – może któraś zarejestrowała coś istotnego.