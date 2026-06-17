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Katowice

Spore zmiany w zarządzie KO na Śląsku. W tle afera korupcyjna. "Chcemy być wiarygodni"

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Wojciech Król
Rzecznik Tramwajów Śląskich o odwołaniu dyrektorów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Gzell
Duże zmiany w Koalicji Obywatelskiej w województwie śląskim w związku z aferą korupcyjną. Poseł Wojciech Król został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego. Członkostwo złożył były wiceprezydent Chorzowa i do poniedziałku szef struktur w tym mieście Marcin M. Przestał on również pełnić funkcję skarbnika w regionie. "Decyzje mają służyć ochronie wiarygodności naszej formacji" - mówił Wojciech Saługa marszałek województwa śląskiego i zarazem szef regionalnych struktur.

Poseł Wojciech Król został w poniedziałek odwołany przez radę regionu Koalicji Obywatelskiej ze stanowiska wiceprzewodniczącego zarządu partii w woj. śląskim. Prokuratura Europejska wniosła o uchylenie mu immunitetu w związku z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej.

Członek zarządu KO w woj. śląskim i prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński poinformował, że decyzję o odwołaniu Wojciecha Króla rada regionu podjęła na wniosek marszałka woj. śląskiego i przewodniczącego partii w regionie Wojciecha Saługi.

Do czasu wyjaśnienia sprawy z udzielania się w strukturach partii, a co za tym idzie z funkcji skarbnika KO w woj. śląskim, zrezygnował Marcin M. - były wiceprezydent Chorzowa i były członek zarządu Tramwajów Śląskich, który usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem Prokuratury Europejskiej.

W związku z rezygnacji z członkostwa w partii Marcin M. przestał być także szefem KO w Chorzowie. Lokalne struktury zdecydowały, że szefem partii w mieście zostanie Aleksandra Zimnik.

Nowy wiceprzewodniczący i skarbnik na Śląsku

Nowym wiceprzewodniczącym KO w woj. śląskim został prezydent Tychów Maciej Gramatyka. W jego miejsce członkiem zarządu został poseł Maciej Tomczykiewicz.

Maciej Gramatyka poinformował, że w poniedziałek nowym skarbnikiem KO w woj. śląskim został Marek Wójcik - wojewoda śląski, były poseł.

Śledztwa prokuratury

Prokuratura Europejska podejrzewa Wojciecha Króla o udzielenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wniosek o uchylenie mu immunitetu wystosowała do Sejmu na początku maja.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty początkowo zwrócił się do Prokuratury Europejskiej o usunięcie uchybień formalnych. Po tym, jak zostało to zrobione, na początku czerwca przekazał wniosek do komisji regulaminowej spraw poselskich i immunitetowych.

Wojciech Król jest posłem od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych.

Marcin M. poinformował, że zarzuty, które mu przedstawiono, nie dotyczą korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej, ale nieprawidłowości w finansowaniu samorządowej kampanii wyborczej.

"Decyzje mają służyć ochronie wiarygodności naszej formacji"

Cytowany w informacji regionu śląskiego KO po obradach przewodniczący regionalnych struktur Koalicji i marszałek województwa Wojciech Saługa zaznaczył, że ugrupowanie to musi kierować się wysokimi standardami życia publicznego.

„Osoby pełniące funkcje publiczne powinny być poza wszelkimi wątpliwościami. Dzisiejsze decyzje mają służyć ochronie wiarygodności naszej formacji oraz zaufania, jakim obdarzają nas mieszkańcy regionu” – powiedział Saługa dodając, że decyzje te nie przesądzają o winie czy odpowiedzialności prawnej, lecz są wyrazem odpowiedzialności politycznej.

„Szanujemy zasadę domniemania niewinności, jednak osoby sprawujące funkcje publiczne muszą liczyć się również z oceną polityczną. Naszym obowiązkiem jest reagować w sytuacjach, które mogą budzić pytania o standardy funkcjonowania organizacji” – podkreślił Saługa.

"Chcemy być wiarygodni"

Wiceprzewodnicząca śląskiej KO posłanka Monika Rosa oceniła, że polityka nie może opierać się wyłącznie na odpowiedzialności prawnej: osoby pełniące funkcje publiczne muszą mieć świadomość, że podlegają także ocenie społecznej i politycznej.

„Jako Koalicja Obywatelska chcemy być wiarygodni wtedy, gdy mówimy o przejrzystości i standardach w życiu publicznym. Dzisiejsze decyzje są wyrazem tej konsekwencji” – zadeklarowała Rosa.

Z kolei nowy skarbnik zarządu regionu KO wojewoda Marek Wójcik zadeklarował kontynuację działań na rzecz sprawnego funkcjonowania regionalnych struktur KO, które jego zdaniem stoją dziś przed wieloma wyzwaniami organizacyjnymi i politycznymi.

„Chcemy koncentrować się na pracy programowej, przygotowaniach do kolejnych kampanii oraz budowaniu silnych struktur w całym regionie. Dzisiejsze decyzje pozwalają zamknąć pewien etap i skupić się na przyszłości” – uznał Wójcik.

Śledztwo w Tramwajach Śląskich

Jak podawano w komunikatach EPPO, śledztwo ma dotyczyć podejrzeń o korupcję czynną i bierną w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za modernizację infrastruktury tramwajowej w GZM. Zgodnie z komunikatami inwestycja jest finansowana przez UE kwotą 1,9 mld zł.

Według wcześniejszych informacji w grudniu 2025 r. aresztowano osobę sprawującą ważną funkcję publiczną. Podejrzany miał od 2021 r. przekazywać poufne informacje faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Łapówki miały być wypłacane za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac.

W kwietniu br. zatrzymano kolejnych sześć osób i przedstawiono im zarzuty korupcyjne. EPPO informowała, że przeszukania były prowadzone w prywatnych mieszkaniach oraz biurze posła.

Na początku czerwca Prokuratura Europejska informowała o przedstawieniu zarzutów prezesowi Tramwajów Śląskich Bolesławowi K. i członkowi zarządu spółki Marcinowi M. Obaj zostali odwołani ze stanowisk.

Rzecznik Tramwajów Śląskich Robert Walczak wielokrotnie podkreślał, że spółka ma w sprawie status pokrzywdzonego. Zapewniał o współpracy z organami ścigania.

Prokuratura Europejska to niezależny organ Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE. Polska przystąpiła do niej w 2024 r. jako 23. kraj członkowski UE.

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Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Koalicja Obywatelska
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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