Silny wstrząs na Śląsku

W środę o godzinie 4:44 na terenie kopalni Murcki-Staszic w Katowicach doszło do wstrząsu. W jego rejonie znajdowało się 42 pracowników. Zostali bezpiecznie ewakuowani.
Wstrząs miał energię 2 x 10 do 6 dżula, co przekłada się na magnitudę 2,37.
O sile wstrząsu alarmowali mieszkańcy miasta. "Przeraziłam się dziś w nocy, myślałam, że to trzęsienie ziemi. Mieszkam na Śląsku 10 lat, ale w życiu nie przeżyłam tak mocnego wstrząsu. (...) Zatrzęsły się nawet drzwi szafy, szkło w szafkach, wszystko. Wstrząs był bardzo mocny i długi" - napisała na Kontakt24 jedna z mieszkanek Katowic.
Autorka/Autor: os/ads
Źródło: tvn24.pl, Kontakt24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Grygiel/PAP