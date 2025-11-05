Silny wstrząs na Śląsku

Katowice Źródło: Google Maps

W środę o godzinie 4:44 na terenie kopalni Murcki-Staszic w Katowicach doszło do wstrząsu. W jego rejonie znajdowało się 42 pracowników. Zostali bezpiecznie ewakuowani.

Wstrząs miał energię 2 x 10 do 6 dżula, co przekłada się na magnitudę 2,37.

O sile wstrząsu alarmowali mieszkańcy miasta. "Przeraziłam się dziś w nocy, myślałam, że to trzęsienie ziemi. Mieszkam na Śląsku 10 lat, ale w życiu nie przeżyłam tak mocnego wstrząsu. (...) Zatrzęsły się nawet drzwi szafy, szkło w szafkach, wszystko. Wstrząs był bardzo mocny i długi" - napisała na Kontakt24 jedna z mieszkanek Katowic.

