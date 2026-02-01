- Zgłoszenie otrzymaliśmy w sobotę w godzinach popołudniowych. W poszukiwaniach brali udział również strażacy oraz mieszkańcy wsi - mówi podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
Na policję zadzwonił sąsiad 65-latka z miejscowości Rzerzęczyce, który stwierdził, że mężczyzna nie był widziany we wsi od wtorku.
Ciało znalazła mieszkanka
Po kilku godzinach, tuż przed północą znaleziono jego ciało. Leżało na terenie nieużytków niedaleko miejsca zamieszkania mężczyzny.
- Na ciało natknęła się na nie jedna z mieszkanek, które zaangażowały się w poszukiwania – informuje policjantka.
Jeden z sąsiadów powiedział przed kamerą TVN24, że już po rozpoczęciu poszukiwań "gdyby człowiekowi przeszło przez myśl, to bym tam podszedł kawałek".
Autorka/Autor: tm
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24