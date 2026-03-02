Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Brutalny atak na pracownicę szkoły. Archiwum X szuka świadków

Po latach do sprawy wrócili policjanci z Archiwum X
Archiwum X zajmuje się sprawą Danuty Matusik z Rybnika
Źródło: Lubuska policja
Policjanci z Archiwum X wrócili do sprawy zabójstwa Danuty Matusik z Rybnika (Śląsk). Ciało kobiety znaleziono 26 lat temu w pobliżu szkoły, w której pracowała. Funkcjonariusze szukają nowych świadków. Liczą, że w ustaleniu sprawcy pomogą im również nowoczesne metody śledcze i rozwiązania technologiczne.

Danuta Matusik zginęła dokładnie 26 lat temu w Rybniku. Kobieta pracowała tam w szkole zawodowej jako sprzątaczka. Wiadomo, że 2 marca o godzinie 19.25 wyszła sama z budynku i poszła wyrzucić śmieci. Danuta długo nie wracała, dlatego koleżanki wraz z woźną zaczęły jej szukać.

Kilkadziesiąt minut później w pobliżu kontenerów odnaleziono jej ciało. Obok leżały worki i klapki - drewniaki. Lekarz stwierdził zgon kobiety i ustalił, że do jej śmierci ktoś się przyczynił.

Tu znaleziono Danutę Matusik
Tu znaleziono Danutę Matusik
Źródło: KGP

Mimo śledztwa - motywu ani sprawy nie ustalono. Okoliczności śmierci żony i matki czwórki dzieci pozostały tajemnicą.

Policjanci z Archiwum X liczą, że teraz to się zmieni. W ramach kampanii "Archiwum X - Nie przestajemy szukać!" funkcjonariusze wracają do tej sprawy.

Świadkowie mówią, że Danuta Matusik był spokojną osobą i nie miała wrogów
Świadkowie mówią, że Danuta Matusik był spokojną osobą i nie miała wrogów
Źródło: KGP

Mył zakrwawione ręce

Z wyników sekcji zwłok wynika, że Danucie Matusik zadano liczne obrażenia ostrym albo ostrokrawędzistym narzędziem. Według biegłych, bezpośrednią przyczyną śmierci było wykrwawienie lub uszkodzenie narządów wewnętrznych.

Jak podaje Komenda Główna Policji, podczas śledztwo przesłuchano wielu świadków, zebrano ślady kryminalistyczne. Wytypowano też osoby, które mogły mieć związek ze sprawą, ale nikt nie usłyszał zarzutów.

"Na podstawie zeznań jednego ze świadków sporządzony został portret pamięciowy mężczyzny, który w dniu zdarzenia widziany był w pobliskim barze. W łazience miał tam zmywać krew z rąk"- poinformowała Agnieszka Włodarska z Komendy Głównej Policji.

W 2000 roku na podstawie zeznań jednego z świadków stworzono portret pamięciowy mężczyzny, którego widziano w pobliskim barze. Miał zakrwawione ręce
W 2000 roku na podstawie zeznań jednego z świadków stworzono portret pamięciowy mężczyzny, którego widziano w pobliskim barze. Miał zakrwawione ręce
Źródło: KGP

- Pomimo wielu podejmowanych działań nie udało się dotąd ustalić sprawcy ani motywu zabójstwa pani Danuty Matusik - powiedział oficer operacyjny z Archiwum X i dodał: - Dziś dysponujemy narzędziami i możliwościami, których nie było w 2000 roku, dlatego ponownie analizujemy każdy szczegół tej sprawy. Wierzymy, że prawda jest w zasięgu wzroku.  

Dlatego funkcjonariusze z Archiwum X szukają świadków - chodzi o osoby, które mają wiedzę o zdarzeniu lub takie, które przebywały w godzinach wieczornych w pobliżu szkoły zawodowej w Rybniku 2 marca 2000 roku.

Osoby posiadające wiedzę na temat tego zdarzenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 509 985 025 lub mailowo archiwumx@policja.gov.pl.

OGLĄDAJ: Szef Pentagonu: uderzamy z ogromną przewagą, za nic nie przepraszając
Pete Hegseth

Szef Pentagonu: uderzamy z ogromną przewagą, za nic nie przepraszając
WYDANIE SPECJALNE

Pete Hegseth
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KGP

Udostępnij:
Czytaj także:
Sędzia, który rzekomo miał spowodować kolizję orzeka w Sądzie Okręgowym w Łodzi
"Król whisky" stanie przed sądem. Chodzi o gangsterskie porachunki sprzed lat
Łódź
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Poznaniu
Prawie zmiótł pieszych z przejścia. Wiadomo, kto kierował
Poznań
Teheran, Iran (01.03.2026)
Irańskie media: nie żyje żona ajatollaha
Świat
afganistan kabul kobieta shutterstock_2196739241
"Drakoński dekret". W Afganistanie wszedł w życie nowy kodeks karny
Świat
Sekretarz obrony USA Pete Hegseth
Sekretarz obrony USA: Nie jesteśmy już obrońcami. Jesteśmy wojownikami
RELACJA
imageTitle
Zagraniczni piłkarze uciekają z Iranu. Munir El Haddadi nie był jedyny
EUROSPORT
Michael B. Jordan, 32. gala rozdania nagród Actors Awards
Pokonał DiCaprio i Chalameta. "Mamo, dziękuję, że woziłaś mnie tam i z powrotem"
Kultura i styl
Poszukiwany listami gończymi ukrywał się na szafie
Przestępca ukrył się na szafie. To nie pomogło
Szczecin
Teheran, Iran (01.03.2026)
Jakie nastroje panują po śmierci ajatollaha? Nie wszyscy tańczą na ulicach
Świat
Asteroida mijająca Ziemię - wizualizacja
Gigantyczne pole szkła. Pozostawiła je po sobie asteroida
METEO
imageTitle
Debiut jak ze snów. 20-letni Polak zachwycił na Florydzie
EUROSPORT
Teheran, Iran (01.03.2026)
Nie żyje kolejny amerykański żołnierz
Świat
Krzysztof Gawkowski
"Tu nikt nie zwleka". Rząd zwołuje komitet bezpieczeństwa
Polska
Podpalił rodzinny dom
Najpierw groził, potem podpalił rodzinny dom
Lubuskie
Bejrut po izraelskim ataku
Sznury samochodów, ludzie próbują uciec. Co dzieje się w Bejrucie
Świat
Protesty bojowników Huti przeciw atakowi na Iran, Sana, Jemen, 1 marca 2026
Geneza nienawiści. Dlaczego Izrael i Iran stały się arcywrogami?
Maciej Michałek
imageTitle
Tenisowe gwiazdy utknęły w Dubaju. Start w Indian Wells zagrożony
EUROSPORT
Sam Altman
Anthropic z zakazem. Pentagon wybiera OpenAI
BIZNES
shutterstock_2730650087
Dwa dni z owsianką. Zaskakujące efekty
Anna Bielecka
imageTitle
Syn byłej gwiazdy polskiej ligi zaginiony. "Nie chciał wracać do domu"
EUROSPORT
Paryskie lotnisko Paryż-Charles de Gaulle jest drugim najbardziej obciążonym portem lotniczym Europy
Zwiększone zabezpieczenia w Paryżu. W obawie przed odwetem
Świat
26 1035 kadr na kino-0061
Tom Hanks jako były prezydent, licytacja rekwizytów z kultowych filmów
KADR NA KINO
Kobiecie pomagali ratownicy z Krynickiej grupy GOPR
Spadła 20 metrów na słynnym beskidzkim szlaku, jej pachwinę przebił korzeń
Beskidy
Pod Łęczycą przewróciła się ciężarówka przewożąca kurczaki
Zasnął za kierownicą i wjechał do rowu. Przewróciła się przyczepa z kurczakami
Łódź
Pijany mężczyzna leżał na brzegu kanału
Leżał na brzegu kanału, częściowo w wodzie
WARSZAWA
Donald Trump
Atak na Iran a sztuczna inteligencja. Claude użyty mimo zakazu Białego Domu
BIZNES
imageTitle
Feta w Beskidach i szybki lot do Norwegii. Tomasiak znów w glorii
EUROSPORT
shutterstock_2113737809
Nowy kod męskiej płodności? Duże badania pokazały, kiedy "mężczyznom" najbardziej się chce
Zdrowie
Calder, Edinburgh (02.03.2026)
Mężczyzna "uzbrojony w broń białą". Są ranni
Świat
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Awaria prądu w szpitalu. Placówka ponownie przyjmuje pacjentów
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica