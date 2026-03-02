Archiwum X zajmuje się sprawą Danuty Matusik z Rybnika Źródło: Lubuska policja

Danuta Matusik zginęła dokładnie 26 lat temu w Rybniku. Kobieta pracowała tam w szkole zawodowej jako sprzątaczka. Wiadomo, że 2 marca o godzinie 19.25 wyszła sama z budynku i poszła wyrzucić śmieci. Danuta długo nie wracała, dlatego koleżanki wraz z woźną zaczęły jej szukać.

Kilkadziesiąt minut później w pobliżu kontenerów odnaleziono jej ciało. Obok leżały worki i klapki - drewniaki. Lekarz stwierdził zgon kobiety i ustalił, że do jej śmierci ktoś się przyczynił.

Tu znaleziono Danutę Matusik Źródło: KGP

Mimo śledztwa - motywu ani sprawy nie ustalono. Okoliczności śmierci żony i matki czwórki dzieci pozostały tajemnicą.

Policjanci z Archiwum X liczą, że teraz to się zmieni. W ramach kampanii "Archiwum X - Nie przestajemy szukać!" funkcjonariusze wracają do tej sprawy.

Świadkowie mówią, że Danuta Matusik był spokojną osobą i nie miała wrogów Źródło: KGP

Mył zakrwawione ręce

Z wyników sekcji zwłok wynika, że Danucie Matusik zadano liczne obrażenia ostrym albo ostrokrawędzistym narzędziem. Według biegłych, bezpośrednią przyczyną śmierci było wykrwawienie lub uszkodzenie narządów wewnętrznych.

Jak podaje Komenda Główna Policji, podczas śledztwo przesłuchano wielu świadków, zebrano ślady kryminalistyczne. Wytypowano też osoby, które mogły mieć związek ze sprawą, ale nikt nie usłyszał zarzutów.

"Na podstawie zeznań jednego ze świadków sporządzony został portret pamięciowy mężczyzny, który w dniu zdarzenia widziany był w pobliskim barze. W łazience miał tam zmywać krew z rąk"- poinformowała Agnieszka Włodarska z Komendy Głównej Policji.

W 2000 roku na podstawie zeznań jednego z świadków stworzono portret pamięciowy mężczyzny, którego widziano w pobliskim barze. Miał zakrwawione ręce Źródło: KGP

- Pomimo wielu podejmowanych działań nie udało się dotąd ustalić sprawcy ani motywu zabójstwa pani Danuty Matusik - powiedział oficer operacyjny z Archiwum X i dodał: - Dziś dysponujemy narzędziami i możliwościami, których nie było w 2000 roku, dlatego ponownie analizujemy każdy szczegół tej sprawy. Wierzymy, że prawda jest w zasięgu wzroku.

Dlatego funkcjonariusze z Archiwum X szukają świadków - chodzi o osoby, które mają wiedzę o zdarzeniu lub takie, które przebywały w godzinach wieczornych w pobliżu szkoły zawodowej w Rybniku 2 marca 2000 roku.

Osoby posiadające wiedzę na temat tego zdarzenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 509 985 025 lub mailowo archiwumx@policja.gov.pl.

Opracowała: Aleksandra Arendt-Czekała