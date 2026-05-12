Katowice Pożar radiowozu na A1. Są utrudnienia w ruchu Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pożar radiowozu na autostradzie A1 Źródło wideo: Raporty Drogowe Autostrada A1 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Termit

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do pożaru doszło po godzinie 15 na autostradzie A1, między węzłami Żory i Bełk (woj. śląskie).

- Z nieustalonych przyczyn spaleniu uległ radiowóz. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pojazd jest na pasie awaryjnym. Ustalamy przyczyny pożaru. Ruch odbywa się lewym pasem - przekazała tvn24.pl podkomisarz Bogusława Kobeszko z policji w Rybniku.

Pożar radiowozu na A1 Źródło zdjęcia: Raporty Drogowe Autostrada A1

- Do pożaru radiowozu doszło na osiemnastym kilometrze autostrady A1 w kierunku granicy państwa. Pojazdem podróżowało dwóch policjantów, żaden z nich nie został poszkodowany - przekazał aspirant Wojciech Kasprzec, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

Pożar został ugaszony.

Pożar radiowozu na autostradzie A1 Źródło: Raporty Drogowe Autostrada A1

- Na miejscu pracowały cztery zastępy, łącznie 20 strażaków. Przyczyny pożaru i wysokość strat nie są jeszcze znane - dodał aspirant Kasprzec.

Pożar policyjnego radiowozu na A1 Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Termit

Pożar radiowozu na A1 Źródło: Kontakt24 / Termit

OGLĄDAJ: TVN24