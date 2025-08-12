Logo strona główna
Katowice

Wypadek i awaria śmigłowca na autostradzie A1. Zablokowana nitka w kierunku Czech

Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu rybnickiego
Źródło: Google Earth
Pod Rybnikiem na autostradzie A1 doszło do wypadku motocyklisty. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który uległ awarii i blokuje ruch na drodze.

W okolicach Rybnika motocyklista uderzył w bariery energochłonne. - Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który lądował na autostradzie – przekazał młodszy aspirant Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.

Podczas akcji doszło do awarii śmigłowca. - Obecnie ruch na A1 w kierunku granicy państwa jest całkowicie wstrzymany. Trwa wyznaczanie objazdów – zaznaczył Kasprzak.

Motocyklista został zabrany karetką do szpitala.

Muszą zweryfikować stan śmigłowca

Ze wstępnych informacji od ratowników LPR wynika, że usterka maszyny nie powinna być poważna. Procedury bezpieczeństwa wymagają jednak dokładnej weryfikacji stanu technicznego śmigłowca. Kasprzak zasygnalizował, że może to trwać do kilkudziesięciu minut, po czym śmigłowiec powinien odlecieć z autostrady. Do tego czasu policja prosi kierowców o ostrożność, stosowanie się do poleceń służb i w miarę możliwości o korzystanie z alternatywnych tras.

Autorka/Autor: FC

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

