Wypadek i awaria śmigłowca na autostradzie A1. Zablokowana nitka w kierunku Czech

W okolicach Rybnika motocyklista uderzył w bariery energochłonne. - Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który lądował na autostradzie – przekazał młodszy aspirant Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.

Podczas akcji doszło do awarii śmigłowca. - Obecnie ruch na A1 w kierunku granicy państwa jest całkowicie wstrzymany. Trwa wyznaczanie objazdów – zaznaczył Kasprzak.

Motocyklista został zabrany karetką do szpitala.

Muszą zweryfikować stan śmigłowca

Ze wstępnych informacji od ratowników LPR wynika, że usterka maszyny nie powinna być poważna. Procedury bezpieczeństwa wymagają jednak dokładnej weryfikacji stanu technicznego śmigłowca. Kasprzak zasygnalizował, że może to trwać do kilkudziesięciu minut, po czym śmigłowiec powinien odlecieć z autostrady. Do tego czasu policja prosi kierowców o ostrożność, stosowanie się do poleceń służb i w miarę możliwości o korzystanie z alternatywnych tras.