41-latek zginął w nocnym wypadku. Policja szuka świadków

41-latek zginął w nocnym wypadku Źródło: TVN24

Do tragedii doszło w niedzielę, 8 listopada, około godziny 23:50, na ulicy Rybnickiej w Rudach (pow. raciborski).

- Doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 41-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego. Ze wstępnych informacji, które udało się zebrać, był to pieszy. Policja prowadzi intensywne czynności w tej sprawie. Ustalamy przyczynę i okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku - przekazał st. asp. Paweł Malcharczyk z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Według policji, wszystko wskazuje na to, że został on potrącony przez samochód.

Policja prosi osoby, które widziały wypadek na ul. Rybnickiej w Rudach lub mają nagrania z kamer samochodowych z tego miejsca i czasu, o kontakt. Kontakt do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu pod numerem +48 47 855 62 59.