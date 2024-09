Jechał z rodzicami, po kolizji wyszli z auta na autostradę. Syn zginął, ojciec jest ciężko ranny

Policjanci jechali do kolizji chevroleta na autostradzie A4. Na miejscu zobaczyli już dwa auta, które uderzyły w bariery energochłonne. Szli do kierowców, gdy bmw uderzyło w 19-latka i jego 46-letniego ojca. Świadkiem tragedii była także matka i żona mężczyzn.

Śliska nawierzchnia po opadach deszczu była najprawdopodobniej przyczyną tragedii, do której doszło dzisiaj o 3 w nocy na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej na jezdni w kierunku Katowic

Policjanci wyjaśniają okoliczności i radzą, by po kolizji na autostradzie zjechać na pas awaryjny, włączyć światłą awaryjne, założyć kamizelkę odblaskową, zejść z jezdni, a przede wszystkim nie wychodzić na pasy ruchu.

Kierowca bmw przejechał obok policjantów, potrącił syna i ojca

Przed wypadkiem na A4 doszło do dwóch kolizji. Najpierw chevrolet wpadł w poślizg i uderzył w bariery energochłonne, potem bmw.

Policjanci, którzy jechali do zdarzenia, wiedzieli tylko o kolizji chevroleta. Będąc na miejscu, zobaczyli, że w bariery wjechało także bmw. Tym autem podróżowała rodzina z Ukrainy. Za kierownicą siedział 19-latek. Po kolizji wyszedł z rodzicami na jezdnię.

- Policjanci zablokowali radiowozem środkowy i lewy pasy ruchu, by nie doszło do kolejnych zdarzeń. Szli do kierowców uszkodzonych aut. Wtedy przejechało obok nich drugie bmw i potrąciło 19-latka oraz jego 46-letniego syna - opisuje Ciozak.