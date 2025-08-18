Było czerwone światło, wjechała pod pociąg

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 17 na przejeździe kolejowym między Krzyżanowicami a Roszkowem. Samochód osobowy wjechał pod pociąg relacji Racibórz-Chałupki.

"Kierująca wjechała na przejazd kolejowy pomimo nadawanego sygnału czerwonego" - przekazała śląska policja.

Kierująca wjechała pod pociąg Źródło: Policja Śląska

Pociągiem podróżowało pięć osób. Zarówno podróżnym, jak i kierującej samochodem nic się nie stało.

Na miejscu są utrudnienia. Przejazd jest całkowicie zablokowany, a jeden tor pozostaje wyłączony z ruchu. Ruch pociągów odbywa się drugim torem.