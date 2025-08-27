Miał zwabić do toalety dziewczynkę i wykorzystać ją seksualnie

31-latek odpowie za seksualne wykorzystanie dziewczynki w publicznej toalecie Źródło: Policja Śląska

O zatrzymaniu podejrzanego poinformowała w środę Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu. Mężczyznę ujęli funkcjonariusze z komisariatu w Kuźni Raciborskiej po tym, jak o przestępstwie poinformował ojciec dziewczynki, który zgłosił się do raciborskiej komendy.

Miał zwabić do toalety i wykorzystać

Policjanci ustalili, że 31-latek przez kilka dni korespondował ze swoją przyszłą ofiarą przez internet, składając jej propozycje o charakterze seksualnym i umawiając się na spotkanie.

- Podczas tego spotkania mężczyzna podstępem zaciągnął dziewczynkę do publicznej toalety, gdzie doszło do przestępstwa o charakterze seksualnym wobec małoletniej. Zachowanie mężczyzny zwróciło uwagę świadka, którego czujność i reakcja przerwały dalszy rozwój sytuacji - świadek spłoszył sprawcę. Dzięki podjętym działaniom policjanci jeszcze tego samego dnia ustalili jego tożsamość i zatrzymali 31-latka – opisywała młodsza aspirant Joanna Wiśniewska z raciborskiej policji.

Usłyszał zarzut, grozi mu wieloletnie więzienie

Mężczyźnie przedstawiono zarzut dopuszczenia się tzw. innych czynności seksualnych wobec małoletniej poniżej 15. roku życia. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zdecydował o jego aresztowaniu na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Policja nie podaje dokładnego wieku ofiary przestępstwa.

Jak dodała mł. asp. Joanna Wiśniewska, szef raciborskiej komendy dziękuje świadkowi za jego reakcję. Policja po raz kolejny apeluje do rodziców i opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na aktywność dzieci i młodzieży w internecie. To właśnie tam często dochodzi do nawiązywania znajomości, które mogą wiązać się z poważnym zagrożeniem – podkreślają policjanci.

"Rozmawiajmy z dziećmi o bezpieczeństwie online, uczmy je ostrożności w kontaktach z osobami poznanymi w sieci oraz tłumaczmy, że nie wolno podawać swoich danych, wysyłać zdjęć ani umawiać się na spotkania z nieznajomymi. Jeżeli cokolwiek wzbudzi nasz niepokój – reagujmy natychmiast i informujmy policję. Czujność rodziców i opiekunów oraz otwarta rozmowa z dzieckiem to najskuteczniejsza ochrona przed zagrożeniami" - apeluje policja.