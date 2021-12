Wymknęła się ze szpitala covidowego w Pyrzowicach. Wracała z ratownikami pieszo, bo nie było karetki

Znaleźli ją na końcu drogi, gdzie już nie było zabudowań

Do szpitala przyjechał oznakowany radiowóz. Policjanci przejrzeli szpitalny monitoring zewnętrzny. Kamery uchwyciły wyjście 73-latki ze szpitala. Dzięki temu wiadomo było, że stało się to około godziny 17.

Do Ożarowic został wysłany nieoznakowany patrol z Tarnowskich Gór, w tym policjant, który zna te rejony. - Tam jest dużo lasów i miejsc niezamieszkałych - mówi Nowara. - Na końcu drogi, gdzie już nie było zabudowań znaleźli kobietę, która odpowiadała opisowi. Podeszli do niej, odpowiednio zabezpieczeni, w rękawiczkach i maseczkach, na bezpieczną odległość. Ale ona nie chciała ich słuchać, nie reagowała na prośby. Ma objawy demencji - relacjonuje rzeczniczka policji.

Nie było dla niej karetki, nie mogła też wsiąść do radiowozu

73-latka znajdowała się około kilometr od szpitala. Z lecznicy przyjechali po nią medycy, ale nie w karetce, tylko w drugim, oznakowanym radiowozie. - W szpitalu powiedzieli, że na karetkę, która mogłaby zabrać z powrotem pacjentkę, trzeba by czekać 24 godziny. Dlatego policjanci postanowili, że zawiozą ratowników, by udzielili kobiecie pomocy - relacjonuje Nowara.

Tu pojawił się kolejny problem. Pacjentka nie mogła wsiąść do radiowozu. - Nie pozwalają na to przepisy sanitarne. Kobieta była zakażona, a nie była poszukiwana przez policję ani zatrzymana. Rolą służb medycznych jest wysłanie odpowiedniego pojazdu do takich pacjentów, my nie mamy do tego warunków ani możliwości - wyjaśnia rzeczniczka policji.