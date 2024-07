Prokuratura o sprawie mężczyzny z raną postrzałową głowy. Śledztwo i pierwsze ustalenia

Wciąż nie wiadomo oficjalnie czy mężczyzna z raną postrzałową głowy, znaleziony w piątek w Dąbrowie Zielonej (woj. śląskie), to Jacek Jaworek poszukiwany od trzech lat za zabicie trzech osób: brata, bratowej i bratanka. Atak przeżył jedynie 13-letni wówczas drugi bratanek, który zdołał się ukryć i uciec.

22 lipca 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia mężczyzny o nieustalonej tożsamości do targnięcia się na własne życie, poprzez namowę lub udzielenie mu pomocy. Takie przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

23 lipca w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zostanie przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny w celu ustalenia bezpośredniej przyczyny jego zgonu.

To może być Jacek Jaworek

Dziennikarz portalu tvn24.pl Robert Zieliński w sobotę przed południem poinformował, że ustalił nieoficjalnie, iż są wstępne wyniki badań DNA mężczyzny, którego ciało odnaleziono w piątek w Dąbrowie Zielonej. Zieliński dowiedział się, że martwy mężczyzna to poszukiwany przez policję Jacek Jaworek.

Do odnalezienia ciała doszło w piątek około godziny 6 rano. Policjanci z komisariatu w Koniecpolu zostali poinformowani, że w rejonie rekreacyjnym spacerowicz natknął się na ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy.

Zwłoki znaleziono zaledwie kilka kilometrów od domu, w którym trzy lata temu doszło do potrójnego zabójstwa. O zbrodnię podejrzany jest właśnie Jacek Jaworek.

Oddał dwa strzały, jeden był celny

W sobotę reporter TVN24 informował, że nieoficjalnie dowiedział się, co zarejestrowała kamera monitoringu, umieszczona w pobliżu miejsca, gdzie odnaleziono ciało.

Znamię o długości siedmiu centymetrów

Wskazał też inny fakt potwierdzający to, że ciało odnalezione na terenie rekreacyjnym w Dąbrowie Zielonej może należeć właśnie do Jacka Jaworka. - On miał takie znamię na ciele długości około siedmiu centymetrów. Policjanci, którzy obejrzeli zwłoki i z którymi nieoficjalnie rozmawialiśmy, potwierdzają, że ten mężczyzna znaleziony też takie znamię miał - relacjonował Jerzy Korczyński.